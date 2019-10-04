2019-10-04T14:22:11+03:00
Звезды

Аглая Тарасова и Даррен Аронофски перестали скрывать бурный роман и обнимались на премьере

25-летняя актриса и 50-летний режиссер светятся от счастья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Аглая Тарасова перестала скрывать роман с режиссером Дареном Аронофски.Аглая Тарасова перестала скрывать роман с режиссером Дареном Аронофски.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Российская актриса Аглая Тарасова перестала скрывать бурный роман с режиссером Дареном Аронофски. 25-летняя звезда фильмов "Интерны" и "Лед" обнималась с автором "Реквием по мечте" на красной дорожке.

Аглая Тарасова и Дарен Аронофски появились вместе на премьере фильма "Умиротворенный", который был показан в рамках 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Влюбленные не скрывали нежных чувств друг к другу, обнимались перед камерами и одаривали друг друга нежными взглядами.

Для выхода в свет Аглая выбрала короткое черное платье с белой окантовкой, а ее 50-летний спутник облачился в костюм и белую рубашку. Друзья Аглаи и Даррена подтвердили, что они счастливы вместе уже целый год.

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Даррен Аронофски и Аглая Тарасова впервые вышли в свет как пара
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Пересуды о том, что Аглая Тарасова и Даррен Аронофски закрутили роман, в звездной тусовке ходят уже несколько месяцев. Актрису и американского режиссера неоднократно видели вместе на светских мероприятиях и премьерах фильмов. В апреле Аронофски прилетел в Москву как раз на юбилей артистки.

Ранее Аронофски был обручен с актрисой Рэйчел Вайс, которая в 2006 году родила ему сына Генри. В сентябре 2016 года режиссер "Черного лебедя" и "Мамы" начал встречаться с Дженнифер Лоуренс. Этот роман продлился чуть больше года.

Тарасова - дочь известной актрисы Ксении Раппопорт. Ее настоящее имя - Дарья. Аглая - творческий псевдоним. Ранее у актрисы были романы с партнером по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым, затем - с коллегой по ленте "Лед" Милошем Биковычем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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