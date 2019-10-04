Пути стимулирования добычи нефти в России обсудили на РЭН-2019

3 октября на площадке форума Российская энергетическая неделя прошла панельная дискуссия «Стимулирование добычи нефти в Российской Федерации». В ней приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и руководства крупных нефтяных компаний, отраслевые эксперты.

Участники обсудили первые результаты и ожидаемые эффекты от предпринятых в последнее время государством регуляторных мер, направленных на увеличение объемов нефтедобычи и привлечение в отрасль дополнительных инвестиций. Также обсуждалась необходимость дополнительного стимулирования добычи нефти в традиционных регионах, развития шельфовых проектов, повышения коэффициента извлечения нефти.

С 1 января этого года заработал эксперимент по введению налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, призванный частично учитывать реальную экономику добычи при налогообложении. Для привлечения дополнительных инвестиций в нефтедобычу в период 2019–2024 годов и недопущения снижения добычи разработана «дорожная карта» по реализации мер по освоению нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти в России.

Как отметил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазонов, актуальность принимаемых мер не ограничивается сугубо пределами отрасли: поступления налогов от нефтегазовой отрасли критически важны для обеспечения долгосрочного конкурентного преимущества налоговой системы в целом.

«Наше глубокое убеждение, что сейчас мы находимся в балансе между интересами отрасли и интересами государства и общества. То есть поступления от нефтегазовой отрасли, которые сейчас у нас есть, позволяют нашей налоговой системе быть конкурентной. И в конечном итоге это является фундаментальным фактором, определяющим конкурентоспособность экономики. Когда уляжется геополитический шторм, и, в конечном итоге, я уверен, мы наведем порядок с инвестиционной привлекательностью и стабильностью, именно налоговая система будет определяющим фактором, а ее конкурентоспособность в мире будет являться определяющим фактором развития экономики», - убежден Алексей Сазонов.

По мнению заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, отраслевая налоговая система нуждается в актуализации. Это связано, в том числе с тем, что государство хочет видеть нефтегазовый сектор драйвером других отраслей промышленности.

«Пятнадцать лет назад, когда внедрялась новая система налогообложения, отрасль находилась в крайне плачевном состоянии. После тяжелого периода 90-х годов, добыча была почти в два раза ниже уровня конца 80-х в Советском Союзе. Новая налоговая система давала некую стабильную опору, она исходила из реалий – наличия больших свободных мощностей, как в добыче, так и в переработке. Тот уровень налогообложения позволял изыскивать достаточно финансовых средств для реализации проектов.

В 2008 году проведен второй этап реформирования системы, был идентифицирован ряд направлений, требующих дополнительной поддержки. Признан тот факт, что месторождения неоднородны, есть труднодоступные и трудноизвлекаемые запасы и их себестоимость совсем другая. Были сделаны выводы, введены новые льготы на шельф и стимулирование истощенных месторождений.

Сейчас мы имеем добычу в 557 млн. тонн и она растет. Есть ограничения, связанные с добровольным соглашением со странами ОПЕК плюс, но, тем не менее, потенциал свободной мощности сейчас составляет, как минимум, 500 тысяч баррелей на горизонте три месяца. При этом мы видим ухудшение условий разработки месторождений. Несмотря на то, что это - естественный процесс, для того, чтобы добывать тот же объем нефти приходится прилагать больше усилий и тратить больше средств.

Налоговая система, которая тогда была достаточна для восстановления потенциала отрасли, сейчас уже не на всех категориях запасов может способствовать применению новых технологий», - считает Павел Сорокин.

Помощник руководителя администрации Президента РФ Кирилл Молодцов также высказывается за дальнейшее стимулирование нефтегазового комплекса.

«Нам нужно 210-220 млн тонн для нефтепродуктообеспечения страны. Все остальное потенциал для увеличения или для изменения доходов бюджета за счет экспорта. В 2025 году мы планируем создавать единый рынок Евро АЗС. Это повлияет на то, как будет строиться, в том числе, и система налогообложения отрасли.

Мы за десять лет перешли на новый режим добычи: были в наклонных скважинах, сейчас - в горизонтальных. У нас существенный прирост технологического изменения в отрасли по объемам и методам добычи. Мы не собираемся на этом останавливаться, не только в рамках импортозамещения, но и в технологиях. Если мы будем искать решение задачи в стимулировании Западной Сибири и повышении объемов добычи, мы сможем обеспечить те абсолютные значения объемов добычи, которые перед собой ставим. Если Минфин нам скажет, что доходов в бюджет должно быть больше, будем наращивать. Скажет – достаточно, будем поддерживать именно эту добычу. Концентрироваться нужно на конкретных задачах и конкретных цифрах», - резюмирует Кирилл Молодцов.

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров познакомил собравшихся с результатами инвентаризации рентабельных запасов нефти Российский Федерации и сделанными в связи с этим выводами по корректировке стимулирующих мер.

«На сегодняшний день в стране всего 2700 месторождений, объем запасов в которых - 28,9 миллиардов тонн. В инвентаризацию вошли крупные месторождения с запасом более 5 миллиардов тонн; таких в России 719, они содержат 92% всех запасов нефти. Мы внимательно изучили уровень рентабельности месторождений: по регионам, по сортам нефти, по сложности добычи. На основании первых полученных результатов можно сделать вывод, что предоставлять налоговые льготы целым регионам или резервуарам - неверно. Каждое отдельное месторождение отличается от других геологией, технологией разработки и так далее. Нужен индивидуальный подход. Существующая сейчас налоговая система, я уверен, вполне отвечает современным требованиям. Но чтобы развитие не остановилось, в будущем налоговые льготы необходимо дифференцировать», - предлагает Орест Каспаров.

В заключении дискуссии ее участники выразили надежду, что именно инвентаризация и дифференциация налоговых льгот подведет некую черту и позволит найти баланс в данном вопросе и достичь целей, которые ставит перед нефтегазовой отраслью государство.

Организаторы Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 2-5 октября, – Министерство энергетики РФ и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.