«Возьмите его в команду!»: Болельщик баскетбольного клуба «Химки» забросил мяч с центра площадки и выиграл 1 миллион рублей

Этот матч с израильским «Маккаби» болельщик баскетбольного клуба «Химки» Денис Реутов вряд ли когда-нибудь забудет. Точнее, даже не сам матч (российский клуб победил 89:83), а его перерыв...

С этого сезона у «Химок» появилась новая традиция. На всех домашних матчах каждый болельщик имеет шанс выиграть 1 миллион рублей. Для этого нужно зарегистрироваться, а специальная программа рандомно выбирает претендента, который на этот раз поборется за суперприз. Чтобы получить деньги, нужно забросить мяч из центра площадки. Хм. Задачка, конечно, не из простых.

Вчера на паркет «Арены Химки» вышел 33-летний Денис Реутов. Высокий мужчина в свитере. Снял фанатский шарф, передал кому-то из персонала. Взял мяч. Похлопал пару раз о площадку - ну вы видели, так все баскетболист делают... А дальше, как в кино.

Бросок. Секунда, пока мяч в воздухе. И - залп радостных криков с аплодисментами. Попал!

Победный бросок дался Денису легко, свои эмоции после выигрыша он держал при себе.

Болельщик баскетбольного клуба Химки забросил мяч с центра площадки и выиграл 1 миллион рублей.

- Я в шоке, - заявил Денис в интервью клубному каналу. - Я пока еще не осознал. Нереально.

- На что планируете потратить деньги?

- Не знаю. Пусть пока полежат.

О Реутове пока известно немного. Родом из Калуги. Закончил Московский гуманитарно-экономический институт.

- Мы знаем, что Денис наш активный болельщик, - заявила пресс-атташе БК «Химки» Ольга Крылова. - Он ходит почти на все наши домашние матчи. В этом сезоне это был уже второй розыгрыш миллиона. На первом нашем домашнем матче кандидат не смог попасть в кольцо. А Денис бросил четко в цель.

По словам Крыловой, разыгрывать миллион будут на всех домашних матчах «Химок» до конца текущего сезона - до мая следующего года.

Под видео с чудо-броском на странице «Химок» в соцсетях - несколько сотен поздравлений от других болельщиков. Некоторые даже в шутку предлагают «Химкам» подписать с Денисом Реутовым контракт.

«Возьмите его в команду! Реализация - 100% и 0% стресса!», - написала химчанка Виктория Тимофеева.

«Всем спасибо за поздравления, - ответил сам Денис. - Для меня выйти на паркет любимого клуба - и то было уже круто!»