2019-10-04T17:20:05+03:00
Общество

Россия стала «чемпионом Европы» по проценту осужденных жителей

Такие данные приводятся в докладе «Преступление и наказание»
Владимир НИКОЛАЕВ
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28% сидят за преступления, связанные с наркотиками. Больше, чем за убийства или кражи28% сидят за преступления, связанные с наркотиками. Больше, чем за убийства или кражиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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«Наследием ГУЛАГа» назвали российскую систему уголовного наказания в докладе Общероссийского гражданского форума и Комитета гражданских инициатив (доклад называется «Преступления и наказания: что делать с российскими тюрьмами?») Россия с показателем 375 заключенных на 100 тысяч населения оказалась на первом месте в Европе и на 19-м в мире. Из развитых стран больше только в США — 655 зеков на 100 тысяч населения. Еще нас обходят по этому показателю Туркмения (552), Куба (510), Мальдивы (499). А в странах Европы — всего 102.

По мнению авторов доклада причина высоких показателей в России - широкое применение лишения свободы, в том числе за ненасильственные преступления. Да и сроки наказание немалые. В России только 24% осужденных получили 3 года и менее. А в Европе такие сроки — у 40% сидельцев.

Еще одна характерная черта наших зон - 28% сидят за преступления, связанные с наркотиками. Больше, чем за убийства или кражи. Причем 60% из них получили приговоры за приобретение, перевозку и хранение наркотиков без цели сбыта. А реальных наркобарыг — только 40%.

Общее число сидельцев в стране — 536,7 тыс. А охраняет их - 296 тыс. сотрудников ФСИН, т.е. 174 человека на 100 тыс. населения. В докладе отмечается, что по этому показателю к России приближаются только Чехия и Украина (101 и 104 человека на 100 тыс. населения соответственно). А на каждого заключенного в России тратится меньше 200 руб в день — это в десятки раз меньше, чем в странах Европы.

В докладе отмечают и высокую степень повторной преступности среди отсидевших — 54%. Как же нам быть? Ответ, который дают авторы документа, банален: меньше сажать. И помогать вышедшим на свободу найти себя в «мирной жизни».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ: «НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ОСТАВЛЯТЬ ПРЕСТУПНИКОВ НА СВОБОДЕ? - ЭТО ЕЩЕ ХУЖЕ!»

- А в этом либеральном докладе отмечено, какими огромными темпами идет сокращение числа осужденных к лишению свободы? - прокомментировал документ директор Института проблем глобализации и ведущий «Радио КП» Михаил Делягин. - Вспомните: достаточно медленно шло снижение с 1,1 млн до 0,9 млн, а потом — достаточно быстро упало до нынешнего уровня. Почему это не отмечается, как очевидное достижение? За последнее десятилетие значительно улучшились и условия содержания, хотя, согласен, они по-прежнему крайне тяжелы. Много рецидивистов? Ну, как посмотреть: это можно трактовать и с той стороны, что сажают закоренелых неисправимых преступников, которые оказавшись на свободе, совершают новое преступление. Тратим деньги на обслуживание пенитенциарной системы? Должен обратить внимание, что держать преступника на свободе — еще дороже. От его преступлений больше убытков.

ЗА ЧТО СИДЯТ, % от общего числа заключенных

Незаконный оборот наркотиков 28

Убийство 20

Кража 15

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 10

Разбой 6

Грабеж 5

Изнасилования, насильственные действия сексуального характера 5

Прочие преступления 11

ГДЕ И СКОЛЬКО ТРАТЯТ В ДЕНЬ НА 1 ЗАКЛЮЧЕННОГО, евро

Россия 2,5

Франция 108

Германия 131

Италия 131

Северная Ирландия 778

Средняя по Европе 128

ИСТОЧНИК KP.RU

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