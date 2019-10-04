В Индии украли прах Махатмы Ганди

Событие, потрясшее всю страну, произошло, когда там торжественно отмечалось полуторавековая годовщина со дня рождения легендарного лидера национально-освободительного движения Индии. Урна с прахом Махатмы Ганди хранилась в мемориале, воздвигнутом в штате Мадхья-Прадеш. С утра до ночи к святыне шли паломники.

Видимо, кто-то из последних посетителей и совершил кражу. Смотритель мемориала, пришедший закрывать ворота, обнаружил пропажу. Больше того: похитители надругались над портретом Ганди, написав на нем слово «предатель». Дело в том, что радикальные националисты в Индии до сих пор не могут простить «отцу нации» то, что он в свое время поддержал идею мирного сосуществования индуистов имусульман.

Махатма Ганди и погиб в 1948 году в результате нападения боевика из националистической группировки. В соответствии с местными обычаями его кремировали. Церемония происходила в Дели с государственными почестями. Большая часть праха была развеяна над Индийским океаном. Но часть пепла была доставлена в мемориал в штате Мадхья-Прадеш, которую и похитили неизвестные преступники. Индийская полиция открыла уголовное дело в связи с инцидентом.

КСТАТИ

Тело Чаплина тоже похищали

Увы, но похищение останков известных личностей - не редкость в криминальной хронике. Самым громким преступлением такого рода стала кража в 1978 году гроба с телом Чарли Чаплина с кладбища в швейцарской деревушке Корсье-сюр-Вевей (там актер прожил свои последние четверть века). Два злоумышленника решили, что можно хорошо нажиться, потребовав в качестве выкупа 650 тысяч долларов (огромные деньги по тем временам). Но похитителей, а ими оказались выходцы из Польши и Болгарии, поймали довольно быстро. Останки великого комика вернули на прежнее место. А чтобы никто больше не попытался их украсть, могилу актера «спрятали» в бетонный кокон.