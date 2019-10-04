В Москве стартовал третий сезон всероссийской олимпиады «Я - профессионал»

«Я - профессионал» - образовательная олимпиада для студентов. Это флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Его цель - сократить разрыв между университетским образованием и ожиданием работодателей от знаний выпускников.

На самом деле, это очень круто. По сути, по окончании вуза многие выпускники оказываются перед пропастью, которая отделяет их от работодателей. Есть знания, полученные во время учебы, но нет опыта работы, нет прикладного навыка. Олимпиада «Я - профессионал» призвана проложить мостик между компанией и студентом и с помощью грамотных стажировок дать молодому специалисту возможность показать себя.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что олимпиада «Я - профессионал» - это соревнование не только для студентов, но и для работодателей, и для вузов.

- Важная цель - попробовать доказать, что ты лучший в своей профессии, попробовать себя и научиться преодолевать вызовы конкурентной борьбы, - отметил Сергей Кириенко, обращаясь к студентам, участникам олимпиады. - Вся наша жизнь: соревнование и учеба. Но главное, что за свою жизнь ответственность несешь ты сам и никто другой. Государство может только создать условия. И эта олимпиада - тоже создание условий. А все остальное зависит от вас.

Олимпиада проводится уже третий год подряд и с каждым разом набирает обороты.

- Мы думали, что в этом году добавим 6 новых направлений, - рассказывает журналистам руководитель олимпиады «Я - профессионал» Валерия Касамара. - Но в итоге внедрили 14! А всего у нас в третьем сезоне 68 направлений. Когда мы их формировали, у нас было два критерия отбора. Массовое направление, по которому в вузы идет большой набор - экономика, юриспруденция и т.д. И те направления, которые находятся на переднем крае науки. Например, цифровые. В списке нынешних компетенций есть и моно, и междисциплинарные направления. Что более востребовано, пока сказать не могу. Но мы прекрасно понимаем, что есть направления, которые всегда будут востребованы. Из нового - это сельское хозяйство, транспорт, налоги, социальная работа и т.д. Думаю, спектр третьего сезона должен удовлетворить максимум интересов молодежи.

По словам организаторов, олимпиада «Я - профессионал» вызывает большой интерес у работодателей. К постоянным участникам присоединяются новые компании, предлагающие интересные стажировки для призеров соревнования.

Так, например, Яндекс в России - постоянный партнер проекта. Двое финалистов уже успешно проходят сейчас стажировку в компании. И руководство намерено через эту олимпиаду найти еще больше толковых сотрудников.

- Мы надеемся, что вовлечем больше компаний для стажировки студентов, - говорит отец-основатель проекта, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. - И вот почему. Рынок выпускников высшего образования - вроде бы есть, а вроде его и нет. Выпуски из школ более прозрачны. Там есть ЕГЭ и система своих олимпиад, который показывают, кто на что способен. Что касается выпускников вузов, то таких критериев нет. Наиболее толковыми считаются те, кто окончил престижные вузы. Но у нас единая страна, и у нас есть федеральный рынок выпускников высшего образования. Олимпиада «Я - профессионал» - это первый шаг к созданию федерального маркет-плейс для лучших, наиболее амбициозных выпускников.

Победитель по направлению «Государственное и муниципальное управление» Сергей Усачев учится на магистратуре в Финансовом университете при правительстве России, куда поступил благодаря олимпиаде.

- Мне было одновременно сложно и интересно участвовать в проекте «Я - профессионал», - рассказывает Сергей. - Все задания непростые и требуют серьезной подготовки. Соперники сильные. Но именно это и важно, потому что я смог максимально сконцентрироваться и победить.

Студентка МИРЭА Анна Антипина стала призером олимпиады по направлению «Биотехнология». Принять участие ей порекомендовала ее научный руководитель, профессор, доктор химических наук Наталья Брагина.

- Особенно интересно было работать с заданием, связанным с моей специальностью, - вспоминает Анна. - Это фотодинамическая терапия раковых заболеваний. А я как раз занимаюсь синтезом агентов для фотодинамической терапии. Мне было очень интересно.

Студентка МИРЭА Анна Антипина стала призером олимпиады по направлению «Биотехнология».Фото: Ирина ИЛЬИНА

Период регистрации на олимпиаду продлится со 2 октября по 18 ноября. Отборочный онлайн-этап состоится с 22 ноября по 8 декабря. Результаты отбора огласят 25 декабря. Заключительный очный этап состязаний пройдет с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения этапа будут располагаться во всех федеральных округах страны, участники смогут выбрать территориально удобную.

Итоги олимпиады подведут в конце марта 2020 года.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей»:

- Это один из самых востребованных проектов. За 2 года количество заявок перевалило за 800 тысяч. Но самое важное, что тысячи ребят нашли себя в профессиональных направлениях. Кто-то успешно прошел стажировки и успешно работает. Однако мы хотим, чтобы больше людей включалось. Мы запустили проект наставничества и хотим, чтобы призеры и победители других проектов, таких как «Лидеры России», помогали нашим участникам.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

- Те 300 компаний, которые участвовали в первых двух циклах олимпиады, продолжат свое участие и их круг будет расширяться. Но есть важный момент, который показала олимпиада. Мы как работодатели должны влезать в систему образования, корректировать и предлагать изменения в программу обучения. Реализовать подход вместе с образовательным сообществом, когда в ходе обучения студенты могут подтверждать компетенции по своему основному виду деятельности.