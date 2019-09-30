Без предела

Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым страховые выплаты при оформлении аварии без вызова сотрудников Госавтоинспекции увеличатся до максимума. Правда, при соблюдении определенных условий.

Напомним, что до сих пор при оформлении аварии по так называемому Европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, максимальная выплата, на которую мог рассчитывать автовладелец, не превышала 100 тысяч рублей. Все остальное – за свой счет. Однако были четыре региона, в которых причиненный ущерб компенсировался в пределах 400 тысяч рублей. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Но для получения страховки необходимо было соблюсти целый ряд дополнительных условий.

Конечно, простота оформления по Европротоколу экономит время и нервы не только водителям, угодившим в аварию, но и всем участникам дорожного движения, так как позволяет разгрузить дороги и не создавать пробок на пустом месте. Ведь иногда ожидать прибытия инспекторов приходится по нескольку часов! Но если серьезных повреждений нет, участникам аварии куда быстрее и проще все оформить самостоятельно и разъехаться, освободив дорогу, а заодно и сотрудников ГИБДД от лишних хлопот. Страховщики такие документы принимают и даже производят выплаты по ним.

Не удивительно, что именно этот порядок обретает все большую популярность у автовладельцев. Как сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин, в последнее время доверие к оформлению аварии по Европротоколу растет. Кроме того, начиная с 2015 года, одновременно снижается и количество аварий с материальным ущербом. Так, в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 1,9 миллиона аварий, что на 17,4 процента меньше, чем годом ранее. При этом по Европротоколу было оформлено 624,1 тысяч аварий, что на 4,1 процента больше, чем в 2017 году.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

За шесть месяцев 2019 года сотрудниками ГИБДД оформлено 885,3 тысячи аварий, в которых не погиб и не пострадал ни один человек (одно из условий оформления ДТП по Европротоколу). А это почти на 10 процентов меньше, чем за первую половину прошлого года. Правда, следует отметить, что в эту статистику входят и те происшествия, которые в упрощенном порядке оформить нельзя. В них – либо больше двух участников, либо был причинен материальный ущерб третьим лицам.

Давайте подробнее разберемся, в каких случаях вообще возможно оформление аварии по Европротоколу. Упрощенный, без обращения в Госавтоинспекцию, порядок оформления аварии для получения страховых выплат – в обиходе называемый Европротоколом – возможен, только если в ДТП участвовали два автомобиля, оба водителя которых застрахованы по ОСАГО. При этом не пострадали люди. А также имущество третьих лиц. То есть, когда машину в результате удара выкинуло на отбойник, оформить аварию без инспекторов ГИБДД не получится. Ведь имущество третьих лиц, то есть отбойник, пострадало.

Если авария соответствует необходимым условиям, водителям остается только самостоятельно заполнить так называемое «Извещение о ДТП» на бумажном носителе. И то, при условии, что оба участника аварии согласны с причинами происшествия и между ними нет разногласий.

Только при соблюдении перечисленных позиций можно рассчитывать на максимальную выплату за материальный ущерб по ОСАГО, то есть до 400 тысяч рублей. Согласия нет – вызывайте сотрудников Госавтоинспекции, Европротокол отменяется.

Однако в оформлении аварии по упрощенной схеме есть моменты, на которые стоит обратить внимание, а иногда, может, и отказаться от этого способа. Первым делом необходимо проверить полис ОСАГО своего визави. Вдруг он поддельный? И этому поможет специальное приложение для смартфонов. Дело в том, что по подсчетам страховщиков, у нас около 4 миллионов автомобилей передвигается либо без ОСАГО вообще, либо с поддельными полисами. В этой ситуации на возмещение ущерба от страховой компании и вовсе рассчитывать не стоит. Только через суд в гражданском порядке с виновника аварии.

Предполагается, что ещё до конца этого года для автовладельцев появится еще одно мобильное приложение под рабочим названием «Помощник ОСАГО». С его помощью можно будет оформить извещение о ДТП в электронном виде. Правда, работать оно будет в экспериментальном режиме только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для того чтобы им воспользоваться, придется авторизоваться через портал Госуслуг. Причем, обоим участникам дорожно-транспортного происшествия. И воспользоваться таким оформлением можно будет только в том случае, если оба участника согласны с обстоятельствами аварии.

В противном случае, по Европротоколу необходимо будет по-прежнему оформлять бумажное извещение – электронный «Помощник ОСАГО» просто не даст возможности оформить извещение, если кто-то с чем-то не согласен. Противоречивых данных он не потерпит.

Президент Экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

Как сообщила член правительственной комиссии по БДД, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, в рабочей версии этого нового приложения не хватает возможности оформить схему ДТП в электронном виде. То есть участникам дорожного происшествия придется ее сначала нарисовать от руки, а уже потом сфотографировать и разместить в виртуальном пространстве. Но разработчики обещали усовершенствовать систему еще до ее премьеры на ваших устройствах.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».