Дмитрий Губерниев: «Я горжусь полученными наградами»

Известный спортивный комментатор и телеведущий, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как он относится к главной российской телевизионной премии и описал свои эмоции после получения наград

К премии ТЭФИ сейчас неоднозначное отношение, например, Познер даже вышел из состава жюри. А как Вы к ней относитесь?

Конкурс, особенно когда дело касается творческих историй, это всегда субъективная вещь. Но я, например, горжусь тем, что у меня было две статуэтки, и выиграл еще две. Причем не только в номинации «спортивный комментатор и ведущий», но и в неспортивной номинации - «информационный ведущий», что может быть даже более ценно. Еще несколько лет назад невозможно было представить, чтобы на нашем телевидении человек спортивный на равных соперничал с коллегами других жанров. Например, Дима Занин с "Матч ТВ" стал лучшим репортером, он классный, огромный молодец, и это признание заслуг.

Поэтому, кто там что говорит — это все в пользу бедных. Слова Познера — это его позиция, но цеховая премия — одна на телевидении, и это премия ТЭФИ, поэтому я горжусь, тем, что принимал участие, тем, что много раз был номинирован и 4 статуэтки выиграл. Более того, не собираюсь останавливаться на достигнутом. По тому, кто заслужил и кто получает — мы видим прекрасную работу Урганта и его программы (две статуэтки), Картозия с каналом «Пятница!» разрывает телевидение, Скобеева с Поповым получили, - я думаю, здесь все по делу. Посмотрим, что будет дальше. Всегда проигравший плачет, а те, кто выигрывает, им хорошо.

Почему, в общей сложности, такие каналы как ТНТ и "Пятница!" забрали больше статуэток, чем «большая тройка» (Первый, Россия, НТВ)?

Может быть, время пришло. Мы видели триумф тех или иных каналов год-два назад. Мы понимаем, что и политические истории, и цеховая среда здесь играют роль, но МАТЧ, например, раньше ничего не выигрывал, а теперь у нас пять статуэток. Одна из них за событие телевизионного сезона — студия «Мяч», которую помнят и жители Москвы, и гости столицы, все те, кто приезжал на Чемпионат Мира, на Воробьевых горах «пошумели» очень здорово, и эта студия была достопримечательностью города. Так что здесь все абсолютно по делу.

Есть ли программа, которой Вы бы дали статуэтку, но которая не получила ее в этом году?

Есть такая программа. Мы получили премию за нее еще в 2015 году на телеканале «Россия 2», называется «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». В этом году нас не номинировали, потому что мы ребята с большим сердцем и широкой душой, - чтобы выиграли наши коллеги в номинации «Спортивная программа», и «Тотальный футбол» в итоге победил. Но если анализировать качество и рейтинги, то самая успешная программа российского спортивного телевидения, с точки зрения зрительского рейтинга, наполнения и класса — это программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Мы будем продолжать выпускать ее на "Матч ТВ", и она будет выходить уже десятый год. То есть мы уже ходим в ветеранах, и качество год от года только растет.