Звучат учителя слова: Киркоров - пять! Башаров - два!

Это только кажется: если артист выглядит безупречно и играет положительных героев, то он и в детстве был паинькой и отличником. Однако кто-то из наших кумиров и трояк считал удачей, а о четверках лишь мечтал. Впрочем, это касается не всех - некоторым из народных любимцев даже удалось к безупречному школьному аттестату добавить медаль.

ОТЛИЧНИКИ

Алексей ЯГУДИН

Пошел в школу в 1987 году.

Будущий олимпийский чемпион успевал совмещать тренировки с учебой в школе. Леше чуть-чуть не хватило до золотой медали - подвела одна четверка. На отлично и с особым удовольствием шли у него точные предметы.

Алексей Ягудин успевал совмещать тренировки с учебой в школе. Фото: Личный архив

Ольга БУЗОВА

Пошла в школу в 1992 году.

Мама отдала Ольгу в элитную гимназию в 6 лет. Конкурс был 10 человек на место, причем большинству конкуренток Ольги уже исполнилось семь лет. Бузова выдержала испытание и окончила школу с серебряной медалью.

Ольга Бузова окончила школу с серебряной медалью. Фото: Личный архив

Дана БОРИСОВА

Пошла в школу в 1983 году.

Телеведущая окончила норильскую среднюю школу с золотой медалью, во время учебы успевала стажироваться - была диктором, вела молодежную передачу на местном ТВ. Провинциалка Дана легко поступила на журфак МГУ. «В 10-м классе к нам приехала комиссия из Красноярского университета, и по результатам выпускных экзаменов меня зачислили на факультет журналистики», - рассказывала Дана. Так как одно зачисление было у абитуриентки в кармане, она поехала попытать удачу в Москву - и не напрасно.

Дана Борисова окончила норильскую среднюю школу с золотой медалью. Фото: Личный архив

Филипп КИРКОРОВ

Пошел в школу в 1974 году.

Певец уже в детстве научился решать поставленные перед самим собой задачи: «Где-то классе в восьмом я узнал, что существуют золотые медали, и поставил себе цель - получить такую медаль. И получил!» Теперь отличные знания по физике, химии, географии и другим предметам помогают Филиппу развернуто отвечать на самые каверзные вопросы детей.

Филипп Киркоров. Фото: Личный архив

Андрей МАЛАХОВ

Пошел в школу в 1979 году.

Малахов вспоминает: «В общеобразовательной апатитской школе благодаря дружбе с Женькой Рудиным (сейчас он - знаменитый диджей Грув) представлял собой микс из разгильдяя и ботаника. Правда, серебряная медаль, выданная мне на выпускном, - свидетельство того, что все-таки последнего во мне было гораздо больше». Реноме ботаника Андрей позже подтвердил, получив красный диплом журфака МГУ.

Реноме ботаника Андрей Малахов подтвердил, получив красный диплом журфака МГУ. Фото: Личный архив

ДВОЕЧНИКИ

Марат БАШАРОВ

Пошел в школу в 1981 году.

Хулиганить актер и ведущий «Битвы экстрасенсов» начал еще в детстве. Башаров вспоминает: «В школе я вырывал листочки с двойками из дневника. У меня и второй дневник был! А в 10-м классе у нас даже был второй журнал. Журнал же хранился у учителей. Но иногда его отдавали старосте. Так вот, мы иногда старосте подсовывали наш журнал. И когда об этом узнали, меня чуть не выгнали, потому что эту шутку со вторым журналом придумал я!»

Родители Марата мечтали, чтобы он стал человеком и получил высшее образование, поэтому в старших классах Марат начал исправлять плохие оценки и даже занимался с репетиторами по английскому и русскому. Он смог исправить хвосты, получить аттестат и поступить сначала на юрфак МГУ, а затем в Щепкинское театральное училище.

Хулиганить Марат Башаров начал еще в детстве. Фото: Личный архив

Анфиса ЧЕХОВА

Пошла в школу в 1984 году.

Когда Анфиса училась в театральной школе при ГИТИСе, у нее были серьезные проблемы с математикой, поэтому в выпускной класс девочку не переводили. Директор школы вызвал маму Анфисы в школу и велел переводить девочку в другое учебное заведение, обещая за это трояк по математике. Но Анфиса сказала твердое «нет!». Все летние каникулы Чехова корпела над учебниками и задачами и осенью все-таки злосчастную математику пересдала.

Анфиса Чехова. Фото: Личный архив

Антон МАКАРСКИЙ

Пошел в школу в 1982 году.

Супруга актера Виктория не скрывает лихое школьное прошлое Антона: «Хоть муж и очень умный, в школе принципиально был двоечником. А я была отличницей, и вот видите... вышла замуж за Антона Макарского!»

Антон Макарский. Фото: Личный архив

Александр ЗБРУЕВ

Пошел в школу в 1945 году.

«Учился отвратительно, дважды оставался на второй год», - Александр Викторович не скрывает, что лучше всего ему было среди дворовой шпаны, а в Щукинское театральное училище поступил, так как за него похлопотала мамина подруга - вдова Евгения Вахтангова Надежда Михайловна.

Александр Збруев. Фото: Личный архив

Лариса ГУЗЕЕВА

Пошла в школу в 1966 году.

Лариса Гузеева. Фото: Личный архив

В сельской школе Оренбургской области мама Ларисы преподавала историю. Ну а дочка постоянно преподносила ей сюрпризы. К примеру, приходила в школу в мини-юбке, не выполняла домашнее задание, ругалась с учителями. Лариса Андреевна сейчас сожалеет о своем поведении: «Мама периодически просила: «Дочь, пожалей меня! Не могу в учительскую зайти, только порог перешагиваю, а мне со всех сторон: «А ваша Лариса…» На последнем звонке Альбина Андреевна подарила дочке букет со словами: «Слава тебе, господи!»