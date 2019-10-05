2019-10-04T22:14:08+03:00
Звезды

Красная мельница крутится-вертится

Ровно 130 лет назад открылось самое знаменитое варьете мира - «Мулен Руж»
Валентина ЛЬВОВА
Поделиться:
Цвет настроения - алый: знаменитая красная мельница продолжает вертеться в квартале красных фонарей.Цвет настроения - алый: знаменитая красная мельница продолжает вертеться в квартале красных фонарей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Инфернальный галоп

В переводе с французского Moulin Rouge - это «красная мельница». Красная мельница была в квартале красных же фонарей. Ее открытие приурочили аж ко Всемирной выставке 1889 года. А она, в свою очередь, была приурочена к годовщине взятия Бастилии и событий Французской революции. Ну и Эйфелева башня должна была быть входной аркой, хотя сдали ее в эксплуатацию пораньше и обещали лет через 20 разобрать.

А ведь странно представить, что Эйфелева, символ Парижа, который подавал надежды на близость к достижениям двадцатого века, и «Мулен Руж», где владельцы пытались возродить некую атмосфЭру танцующих кокоток, возникли на культурном пространстве почти одновременно.

Кстати, у «Мулен Руж» есть и русский след. По одной из легенд, когда в Париж пришли наши войска, на холме Монмартр один мельник подстрелил русского офицера. Месть была страшной: мельника четвертовали и привязали его останки к крыльям мельницы, а вдова поставила на кладбище маленькую мельницу красного цвета, которой якобы вдохновились создатели «Мулен Руж».

Для многих из нас знакомство с «Мулен Руж» состоялось в 2001 году благодаря мюзиклу режиссера База Лурмана, главную роль в котором сыграла Николь Кидман. Фото: Кадр из фильма

Для многих из нас знакомство с «Мулен Руж» состоялось в 2001 году благодаря мюзиклу режиссера База Лурмана, главную роль в котором сыграла Николь Кидман. Фото: Кадр из фильма

Впрочем, тут бы я создателям особенно не доверяла: основатель кабаре Жозеф Оллер был тем еще авантюристом. Именно на его счету изобретение тотализатора, букмекерство, петушиные бои и прочие штучки для извлечения денег из карманов буржуа. Но «Мулен Руж» побил все предыдущие ставки.

Что принес «Мулен Руж» миру? Канкан? Но музыка Жака Оффенбаха к пародийной и злой оперетте «Орфей в аду» была написана в 1850-е. Именно там прозвучало то, что потом стало ассоциироваться с задиранием юбок и синхронными взмахами ног почти одинаковых танцовщиц. Отрывок назывался «инфернальный галоп», действие происходило в аду. Эта мелодия стала визитной карточкой канкана.

Девушки, которых можно назвать канканерками, долго определялись по принципу «линейка плюс весы». Они должны были быть определенного роста (168 - 172 см), у них должно было быть определенное расстояние между грудями, и за каждые лишние триста граммов веса отправляли их домой, худеть. Еще они не имели права заводить отношения с посетителями, выходили через черный ход и уезжали на машине с водителем от «Красной мельницы». Никто не хотел быть явным сутенером: грань между шоу и сводничеством была установлена четко.

А в реальном «Мулен Руж» девушки проходили тщательный отбор и часами оттачивали свое умение высоко вскидывать ножки. Фото: EAST NEWS

А в реальном «Мулен Руж» девушки проходили тщательный отбор и часами оттачивали свое умение высоко вскидывать ножки.Фото: EAST NEWS

152 сантиметра таланта

Конечно, всемирной славой варьете в итоге оказалось обязано совсем не тому человеку, который искал прибыли. Однажды Оллер заказал афишку для открывающегося заведения художнику, тихо пьющему на Монмартре свой абсент. Художником был Анри Тулуз-Лотрек. Точнее - де Тулуз-Лотрек, но на Монмартре это «де» он не использовал. Аристократ, сын графа, в 13 лет он сломал шейки бедер обеих ног. После этого ноги перестали расти, в итоге - 152 см. Он ушел на Монмартр и создал имидж «Мулен Руж»: афиши с танцовщицами, нарисованными и с любовью, и с презрением. К ним, к себе.

Сегодня «Мельница» по-прежнему мелет. Она пережила пожар больше века назад, войну (тогда не работала, кстати). А девушки готовы к шоу. Например, погрузиться в аквариум со змеями и неоновыми блестками и красиво извиваться там на радость зрителю. Шоу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Time: Трамп может предложить КНДР на три года снять санкции ООН вобмен на демонтаж центра в Йонбёне
Центр «Мой бизнес» откроется в Южно-Сахалинске в середине октября
Киев надеется, что встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в конце октября
Власти Грузии призвали поскорее возобновить авиасообщение с Россией
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых по всей России
Американского посла из-за новых пошлин США вызвали в МИД Испании
За пределы среднего класса россиян может отправить рождение детей
Украина рассматривает вариант полной блокады Донбасса
Путин считает, что сдерживать Китай невозможно
Модель обвинила Люка Бессона в изнасиловании с применением снотворного
Дамы, на выход: В НАСА определились с первым «женским» выходом в открытый космос
В Гонконге 14-летний участник протестов поучил пулевое ранение
Суд арестовал квартиры фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok
Путин заинтересовался идеей о создании медицинской госкорпорации
При падении строительной люльки в Москве погиб рабочий
Умерла звезда сериалов «Джулия» и «Династия» Дайан Кэрролл
Годовая инфляция в России может составить 3,2 процента
SVT: В Стокгольме пройдет секретная встреча представителей США и Северной Кореи
В перестрелке у полицейского участка в Италии погибли два офицера
По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии
Самарская область может стать одним из лидеров медицинского туризма в России
Новак объяснил принцип формирования цены за транзит газа через Украину
В Тюмени стартует мегапроект: нейрохирургический симпозиум соберет ведущих специалистов со всего мира
Иранские хакеры пытались взломать аккаунты одного из кандидатов в президенты США
Конгресс США проголосует по импичменту Трампа
Трамп ввел безвизовый режим с Польшей
Эффект «колонны Добкина»: Еще один украинский депутат отличился странным поведением в Верховной Раде
Новак: Шансы на прокладку "Северного потока-2" в водах Дании сохраняются
Скандального телеведущего Георгия Габунию вызвали на допрос в прокуратуру Грузии