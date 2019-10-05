Красная мельница крутится-вертится

Инфернальный галоп

В переводе с французского Moulin Rouge - это «красная мельница». Красная мельница была в квартале красных же фонарей. Ее открытие приурочили аж ко Всемирной выставке 1889 года. А она, в свою очередь, была приурочена к годовщине взятия Бастилии и событий Французской революции. Ну и Эйфелева башня должна была быть входной аркой, хотя сдали ее в эксплуатацию пораньше и обещали лет через 20 разобрать.

А ведь странно представить, что Эйфелева, символ Парижа, который подавал надежды на близость к достижениям двадцатого века, и «Мулен Руж», где владельцы пытались возродить некую атмосфЭру танцующих кокоток, возникли на культурном пространстве почти одновременно.

Кстати, у «Мулен Руж» есть и русский след. По одной из легенд, когда в Париж пришли наши войска, на холме Монмартр один мельник подстрелил русского офицера. Месть была страшной: мельника четвертовали и привязали его останки к крыльям мельницы, а вдова поставила на кладбище маленькую мельницу красного цвета, которой якобы вдохновились создатели «Мулен Руж».

Для многих из нас знакомство с «Мулен Руж» состоялось в 2001 году благодаря мюзиклу режиссера База Лурмана, главную роль в котором сыграла Николь Кидман. Фото: Кадр из фильма

Впрочем, тут бы я создателям особенно не доверяла: основатель кабаре Жозеф Оллер был тем еще авантюристом. Именно на его счету изобретение тотализатора, букмекерство, петушиные бои и прочие штучки для извлечения денег из карманов буржуа. Но «Мулен Руж» побил все предыдущие ставки.

Что принес «Мулен Руж» миру? Канкан? Но музыка Жака Оффенбаха к пародийной и злой оперетте «Орфей в аду» была написана в 1850-е. Именно там прозвучало то, что потом стало ассоциироваться с задиранием юбок и синхронными взмахами ног почти одинаковых танцовщиц. Отрывок назывался «инфернальный галоп», действие происходило в аду. Эта мелодия стала визитной карточкой канкана.

Девушки, которых можно назвать канканерками, долго определялись по принципу «линейка плюс весы». Они должны были быть определенного роста (168 - 172 см), у них должно было быть определенное расстояние между грудями, и за каждые лишние триста граммов веса отправляли их домой, худеть. Еще они не имели права заводить отношения с посетителями, выходили через черный ход и уезжали на машине с водителем от «Красной мельницы». Никто не хотел быть явным сутенером: грань между шоу и сводничеством была установлена четко.

А в реальном «Мулен Руж» девушки проходили тщательный отбор и часами оттачивали свое умение высоко вскидывать ножки.Фото: EAST NEWS

152 сантиметра таланта

Конечно, всемирной славой варьете в итоге оказалось обязано совсем не тому человеку, который искал прибыли. Однажды Оллер заказал афишку для открывающегося заведения художнику, тихо пьющему на Монмартре свой абсент. Художником был Анри Тулуз-Лотрек. Точнее - де Тулуз-Лотрек, но на Монмартре это «де» он не использовал. Аристократ, сын графа, в 13 лет он сломал шейки бедер обеих ног. После этого ноги перестали расти, в итоге - 152 см. Он ушел на Монмартр и создал имидж «Мулен Руж»: афиши с танцовщицами, нарисованными и с любовью, и с презрением. К ним, к себе.

Сегодня «Мельница» по-прежнему мелет. Она пережила пожар больше века назад, войну (тогда не работала, кстати). А девушки готовы к шоу. Например, погрузиться в аквариум со змеями и неоновыми блестками и красиво извиваться там на радость зрителю. Шоу продолжается.