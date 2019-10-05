Еще немного, и я не выдержу и возьму кредит на фисташки
Закон супружеской жизни № 483:
«Если у вас хорошее настроение, главное, чтобы об этом не узнала жена».
* * *
- Скажи мне три главных слова...
- Ты очень похудела!
* * *
Муж приходит в роддом.
Врач:
- Прыгайте от счастья, у вас четверня родилась.
- Я бы прыгнул, но с первого этажа толку не будет...
* * *
Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле Золушки. Мы все так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее оставили дом убирать!
* * *
В паспорте только под три жены еще места осталось.
Надо с умом потратить.
* * *
- Что делает в момент опасности дама за рулем?
- Она за ним прячется.
ИСТОЧНИК KP.RU