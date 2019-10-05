Еще немного, и я не выдержу и возьму кредит на фисташки

Закон супружеской жизни № 483:

«Если у вас хорошее настроение, главное, чтобы об этом не узнала жена».

* * *

- Скажи мне три главных слова...

- Ты очень похудела!

* * *

Муж приходит в роддом.

Врач:

- Прыгайте от счастья, у вас четверня родилась.

- Я бы прыгнул, но с первого этажа толку не будет...

* * *

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле Золушки. Мы все так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее оставили дом убирать!

* * *

В паспорте только под три жены еще места осталось.

Надо с умом потратить.

* * *

- Что делает в момент опасности дама за рулем?

- Она за ним прячется.