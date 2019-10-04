Россияне выиграли серебро и бронзу в прыжках в высоту у мужчин на ЧМ по легкой атлетике

Сразу две награды в мужских прыжках в высоту выиграли спортсмены сборной России на чемпионате мира в столице Катара городе Доха. Этого успеха добились Михаил Акименко и Илья Иванюк.

Победу в этом виде программы одержал представитель команды хозяев Мутаз Эсса Баршим. Вплоть до отметки в 2,35 метра Акименко легко брал с первой попытки все высоты. А вот Баршим и Иванюк покоряли рубеж с третьей. Все решилось на отметке в 2,37 метра.

Баршим взял впервые в сезоне планку на этой отметке. Иванюк - не взял, но был близок. А вот Акименко - тоже не покорилась эта высота, он стал вторым за счет меньшего числа попыток на отметке 2,35 метра. Ранее Акименко выиграл чемпионат России с личным рекордом в 2,30 метра. В июне же на турнире "Кубок Подмосковья" он стал первым с обновлением личного рекорда - 2,31 метра с первой попытки. И вот теперь у него - серебро чемпионата мира.

В активе 23-летнего прыгуна есть бронза чемпионата Европы среди юниоров 2013, победитель ЧМ среди юниоров 2014.

Сборная России на этом турнире выиграла две золотые медали, два серебра и одну бронзу. На этом чемпионате мира наша команда, отметим, выступает в статусе нейтральных атлетов из-за санкций IAAF.