2019-10-04T23:21:06+03:00
Спорт

Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее

Это произошло во время дуэли взглядов с Эдит Матиссе накауне поединка [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Польская боксерша спровоцировала драку, поцеловав в губы соперницу.Польская боксерша спровоцировала драку, поцеловав в губы соперницу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Польская боксерша Ева Бродницка попала в передрягу накануне своего боя против аргентинки Эди Матиссе. Они должны драться за чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе. Однако же, устроили потасовку за сутки до встречи.

Ева Бродницка во время традиционной дуэли взглядов накануне боя поцеловала в губы аргентинку. А Эдит Матиссе не стала этого терпеть и с ходу ударила по щеке полячку.

Стоявшие рядом со спортсменками организаторы сначала рассмеялись, но уже через секунду растаскивали двух девушек, поскольку между ними завязалась потасовка. Этот "бой" между девушками длился, все-таки, не совсем долго.

Бой между Бродницкой и Матиссе пройдет 4 октября в Польше. У них на кону - чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе. У Бродницкой - 17 побед и ни одного поражения в карьере. У Матиссе - 16 побед и 10 поражений.

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Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее
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ИСТОЧНИК KP.RU

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