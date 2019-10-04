Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее

Польская боксерша Ева Бродницка попала в передрягу накануне своего боя против аргентинки Эди Матиссе. Они должны драться за чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе. Однако же, устроили потасовку за сутки до встречи.

Ева Бродницка во время традиционной дуэли взглядов накануне боя поцеловала в губы аргентинку. А Эдит Матиссе не стала этого терпеть и с ходу ударила по щеке полячку.

Стоявшие рядом со спортсменками организаторы сначала рассмеялись, но уже через секунду растаскивали двух девушек, поскольку между ними завязалась потасовка. Этот "бой" между девушками длился, все-таки, не совсем долго.

Бой между Бродницкой и Матиссе пройдет 4 октября в Польше. У них на кону - чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе. У Бродницкой - 17 побед и ни одного поражения в карьере. У Матиссе - 16 побед и 10 поражений.