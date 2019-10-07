2019-10-07T13:51:48+03:00
Общество

Подмосковные полицейские поймали дальнобойщика, который выдавал себя за брата-близнеца

Больше месяца Андрей говорил всем, что он Саша, но никто не замечал подставы
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
У братьев, все одинаково: дата рождения , отчество и внешность.У братьев, все одинаково: дата рождения , отчество и внешность.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Многие из нас задавались вопросом по отношению к близнецам: можно ли прожить день, представляясь своим братом или сестрой, сумеют ли знакомые или коллеги по работе заподозрить подмену. Андрей из Волгоградской области ответил на оба вопроса сразу, и оба раза утвердительно.

18 сентября. 25-й километр Минского шоссе. Сотрудники ГИБДД тормозят фуру «Ивеко» для рядовой проверки. Водитель Саша из небольшого города Камышин в Волгоградской области подчинился требованию инспектора. Александр припарковал большегруз у обочины и передал полицейскому свои документы. Покрутив Сашины права в руках, сотрудник заподозрил неладное, очень уж документы походили на подделку не самого лучшего качества.

- При проверки подлинности водительского удостоверения дальнобойщика Александра Корчевного было установлено, что ВУ подделка. Но самое интересное, что и водитель никакой ни Александр, а Андрей. Сашей зовут его брата близнеца, который реально работает дальнобойщиком. У братьев, все одинаково: дата рождения , отчество и даже физиономия. Разница только в имени, поэтому Андрей и задумал эту авантюр, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Больше месяца Андрей говорил всем, что он Саша. Фото: СОЦСЕТИ

Больше месяца Андрей говорил всем, что он Саша.Фото: СОЦСЕТИ

Зачем дальнобойщик Андрей сделал себе поддельное водительское удостоверение на имя своего брата близнеца Александра неизвестно. Однако, оперативниками уже установлено, что липовую корочку неудачливый махинатор приобрел на станции московского метрополитена "Сокол" еще 16 августа, заплатив за сомнительную подделку 15 000 рублей.

В настоящее время правоохранители разыскивают неустановленное лицо, продавшее Саше поддельное водительское удостоверение. В отношении же самого Александра возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Поддержка для семей с детьми: Четыре полезных цифровых сервиса Фонда соцстраха
«Комсомолка» узнала, как работают и чем пригодятся будущим мамам, а также родителям несовершеннолетних россиян уже созданные и разрабатываемые электронные проекты социального ведомства
Новости 24
В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве загорелся пассажирский автобус
Названы самые популярные пластические операции в России
В Кремле рассказали, сообщал ли Трамп Путину о своей позиции по делу Скрипалей
В Берлине экоактивисты перекрыли две площади
В Госдуме прокомментировали план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минздрав допускает возможность запрета вейпов в России через два года
В Кремле считают неприемлемым задержание депутата Юмашевой в США
Украина переносит срок отвода военных на Донбассе
В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии
Эксперт объяснил популярность автомата Калашникова за границей
В Госдуме заинтересовались идеей создания Всероссийской ассоциации автосервисов
Названы самые продаваемые интернет-товары в России
Правительство утвердило долю мигрантов в отраслях экономики
Эксперт прокомментировал американские заявления о количестве российских танков
Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Эксперт прокомментировал план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом
«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании
Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры