Подмосковные полицейские поймали дальнобойщика, который выдавал себя за брата-близнеца

Многие из нас задавались вопросом по отношению к близнецам: можно ли прожить день, представляясь своим братом или сестрой, сумеют ли знакомые или коллеги по работе заподозрить подмену. Андрей из Волгоградской области ответил на оба вопроса сразу, и оба раза утвердительно.

18 сентября. 25-й километр Минского шоссе. Сотрудники ГИБДД тормозят фуру «Ивеко» для рядовой проверки. Водитель Саша из небольшого города Камышин в Волгоградской области подчинился требованию инспектора. Александр припарковал большегруз у обочины и передал полицейскому свои документы. Покрутив Сашины права в руках, сотрудник заподозрил неладное, очень уж документы походили на подделку не самого лучшего качества.

- При проверки подлинности водительского удостоверения дальнобойщика Александра Корчевного было установлено, что ВУ подделка. Но самое интересное, что и водитель никакой ни Александр, а Андрей. Сашей зовут его брата близнеца, который реально работает дальнобойщиком. У братьев, все одинаково: дата рождения , отчество и даже физиономия. Разница только в имени, поэтому Андрей и задумал эту авантюр, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Больше месяца Андрей говорил всем, что он Саша.Фото: СОЦСЕТИ

Зачем дальнобойщик Андрей сделал себе поддельное водительское удостоверение на имя своего брата близнеца Александра неизвестно. Однако, оперативниками уже установлено, что липовую корочку неудачливый махинатор приобрел на станции московского метрополитена "Сокол" еще 16 августа, заплатив за сомнительную подделку 15 000 рублей.

В настоящее время правоохранители разыскивают неустановленное лицо, продавшее Саше поддельное водительское удостоверение. В отношении же самого Александра возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов.