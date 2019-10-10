Как помочь близкому человеку с диагнозом шизофрения?

Важный день для всех тех, кто лечит и кто страдает болезнями души.

В том числе шизофренией.

Шизофрения — психическое расстройство, которое влияет на эмоции, мышление и поведение человека. Заболевание, как правило, развивается в возрасте от 16 до 30 лет. Увы, точные причины возникновения расстройства неизвестны, на него могут влиять наследственность, факторы окружающей среды, психологические и социальные взаимодействия.

Шизофрению можно и нужно лечить! Правильно подобранные препараты и поддержка родных могут реально помочь больному. Как говорят врачи, привести к стойкой ремиссии.

В 2015 году в США было зарегистрировано лекарство, которое может помочь справиться не только с позитивными симптомами заболевания (бредом и галлюцинациями), но и с негативными (угасание воли, снижение эмоциональности, исчезновение желания обещаться). В 2019 году этот препарат был зарегистрирован в России. С августа он доступен российским пациентам.

Да, медикаменты при таком сложном заболевании — это важно. Но пациентам обязательно нужна поддержка со стороны родственников. Родным заболевшего тоже приходится очень и очень нелегко. Опрос, проведенный ВЦИОМ по инициативе «Гедеон Рихтер» показал: 73% родственников пациентов с шизофренией признались, что уход за близким занимает много времени и сил...

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» совместно с «Комсомолкой» подготовили советы для родственников пациентов с шизофренией.

Итак, как максимально комфортно для всех обустроить быт человека, страдающего этим сложным заболеванием.

! Внедряйте вспомогательные средства в жизнь пациента в соответствии с его симптоматикой

! Не забывайте отмечать успехи — это очень мотивирует продолжать активные действия. Поощряйте родственника так, как это обычно происходило в семье до диагноза

! Старайтесь не выделять его среди других членов семьи и не акцентировать внимание на его заболевании

! Если пациент проявляет негативизм (делает «назло»), и ранее вы за ним этого не наблюдали, следует обратиться к врачу для возможной коррекции терапии

Если физическое или психологическое состояние ухудшается и родственникам становится сложнее ухаживать за ним, лечащий врач может рассмотреть вопрос о помещении его в больницу

При неэффективности доступной терапии, может быть рассмотрен вопрос о помещении пациента в специализированный интернат

Объясните родственнику, что надо делать обязательно, а чего делать нельзя.

Например:

+ Необходимо вовремя принимать пищу, соблюдать гигиену, поддерживать порядок в своей комнате, принимать лекарства, назначенные врачом-психиатром;

- Но нельзя самому включать газ, выходить на улицу без предупреждения, брать острые и опасные предметы.