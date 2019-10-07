2019-10-07T14:36:29+03:00
Происшествия

В Подмосковье продавцы супермаркета избили попавшегося на краже парня

Сначала сотрудники пытались решить вопрос по-хорошему. Но парень не стал сдавать [видео]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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На кадрах видно, как один из продавцов пытается убедить парня достать из-за пазухи украденноеНа кадрах видно, как один из продавцов пытается убедить парня достать из-за пазухи украденное
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В одном из московских супермаркетов сотрудники подрались с покупателями. Потасовку заснял на видео один из посетителей магазина. На кадрах видно, как один из продавцов пытается убедить парня достать из-за пазухи украденное. Правда, молодой человек реагирует неадекватно.

Продавец: Давай, доставай.

Покупатель: Вы че вообще делаете?

Продавец: Это ты че делаешь! Воруешь ходишь!

Покупатель: Да, ворую. У меня нет другого выхода.

Продавец: Иди работай!

Покупатель:Не берут на работу меня с судимостью моей.

После этого покупатель вытаскивает три пачки масла и отталкивает продавца. Женщина в ответ начинает шарить у парня по карманам и предлагает компромисс:

- Вытаскивай и иди по-хорошему.

Словесная перепалка быстро перерастает в драку. Покупатель пытается уйти из магазина, натыкается на тележку и начинает ей размахивать. Под руки молодого человека уводят в подсобку. А вот дальше начинается самое интересное.

Все это время рядом стояла девушка, пришедшая с парнем и вроде бы никаких действий не предпринимала. Но достается и ей. Видимо, на эмоциях кассирша пинает ее ногами в живот, бьет по лицу и тащит за волосы по торговому залу туда же, в подсобку.

- Мне уже надоели такие мрази как вы. Заходи! - орет кассирша. Все это сдобрено матом и угрозами.

По пути девушку впечатывают в стеллаж. Она все это время пытается сказать: «Я ничего не трогала».

В сети супермаркетов от комментариев по поводу произошедшего отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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