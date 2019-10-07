В Подмосковье продавцы супермаркета избили попавшегося на краже парня
В одном из московских супермаркетов сотрудники подрались с покупателями. Потасовку заснял на видео один из посетителей магазина. На кадрах видно, как один из продавцов пытается убедить парня достать из-за пазухи украденное. Правда, молодой человек реагирует неадекватно.
Продавец: Давай, доставай.
Покупатель: Вы че вообще делаете?
Продавец: Это ты че делаешь! Воруешь ходишь!
Покупатель: Да, ворую. У меня нет другого выхода.
Продавец: Иди работай!
Покупатель:Не берут на работу меня с судимостью моей.
После этого покупатель вытаскивает три пачки масла и отталкивает продавца. Женщина в ответ начинает шарить у парня по карманам и предлагает компромисс:
- Вытаскивай и иди по-хорошему.
Словесная перепалка быстро перерастает в драку. Покупатель пытается уйти из магазина, натыкается на тележку и начинает ей размахивать. Под руки молодого человека уводят в подсобку. А вот дальше начинается самое интересное.
Все это время рядом стояла девушка, пришедшая с парнем и вроде бы никаких действий не предпринимала. Но достается и ей. Видимо, на эмоциях кассирша пинает ее ногами в живот, бьет по лицу и тащит за волосы по торговому залу туда же, в подсобку.
- Мне уже надоели такие мрази как вы. Заходи! - орет кассирша. Все это сдобрено матом и угрозами.
По пути девушку впечатывают в стеллаж. Она все это время пытается сказать: «Я ничего не трогала».
В сети супермаркетов от комментариев по поводу произошедшего отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU