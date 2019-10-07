2019-10-07T14:47:28+03:00
Общество

Погода в Москве 8 - 13 октября: К выходным потеплеет до +16 градусов

Первый снег, выпавший раньше срока, удивил москвичей. Но ещё не зима, судя по прогнозам синоптиков о погоде в Москве на 8 - 13 октября
Юлия СМИРНОВА
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В ближайшие дни снегопадов больше не предвидитсяВ ближайшие дни снегопадов больше не предвидитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первый снег даже по народным приметам обычно ложится на Покров, а по климатическим нормам и того позже. А в 2019 году мокрый снег засыпал Москву уже 6 октября. Впрочем, от него быстро не осталось и следа. И это, конечно, ещё далеко не зима. В ближайшие дни снегопадов больше не предвидится, обещают синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 8 - 13 октября.

Во вторник и в среду, 8 и 9 октября, в Подмосковье возможны легкие заморозки до -1…-2 градусов. А потом ночная температура станет плюсовой.

Дневная же будет расти с каждым днем. Во вторник еще не по сезону холодно, всего +2….+7 градусов. В среду потеплеет до +9, пасмурно, возможен небольшой дождь.

В четверг, 10 октября, уже +12, в пятницу и субботу +13 градусов. Такая температура в точности соответствует климатическим нормам для середины октября. А вот в воскресенье уже явно теплее, чем обычно в этих числах, +16 градусов.

Правда, все время будет серо и сыро. Хотя и это вполне естественно для осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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