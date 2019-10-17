Видно будет: как организовать профилактику нарушения зрения у детей?

Простой пример: если в прошлом раннюю близорукость диагностировали в среднем к десятилетию ребенка, то сейчас она встречается даже у дошкольников.

Почему у малышей возрос риск стать «очкариками», долго гадать не нужно. Исследование мира сейчас с удовольствием меняется на голубой экран телевизора, планшета, телефона…

Ни для кого не секрет, что злоупотребление этими благами цивилизации (а ведь так легко дать ребенку в руки гаджет, когда нужно освободить время для важных дел) приводит к нарушению качества зрения.

Когда ребенок очень занят, поглощает много информации, разумеется, и его зрение подвергается большому испытанию. При этом далеко не все родители устанавливают график общения с электроникой или занимаются профилактикой нарушений зрения.

Если у малышей, которые только собираются идти в школу, процент близорукости - около 10, то после завершения обучения такими нарушениями зрения страдает уже 70% детей. [2]

Но не только техника влияет на здоровье глаз - здесь стоит помнить и о наследственности, и об экологической обстановке, и о неправильных пищевых привычках.

ВОЗ: 80% случаев нарушения зрения можно было предотвратить, для этого существуют эффективные меры [1]

Поэтому, если вдруг заметили, что ваш малыш старается подойти ближе к экрану, склоняется над гаджетом либо даже сам жалуется на головную боль, дискомфорт в глазах - не откладывайте посещение врача. Не забывайте и про профилактические осмотры.

Что можно сделать до назначений врача?

1. Рассказать малышу, сколько можно работать с электронными устройствами, чтобы не возникало нарушений зрения [3]

• Работу за компьютером позволяйте по достижении ребенком десятилетия, максимальное время работы не должно превышать 2 часов. При этом между глазами ребенка и монитором стационарного компьютера должно быть около полуметра, не разрешайте склоняться над устройством. Лучше работать с документами, шрифт в которых будет крупным.

• Небольшие наладонные телефоны или планшеты ребенку лучше не покупать.

• Просмотром телепередач, если малышу до 2 лет, желательно не злоупотреблять. Длительность просмотров нужно увеличивать постепенно, соотнося ее с возрастом ребенка. Просмотры должны прерываться, а глаза - получать отдых.

• Как ни странно, старое доброе чтение бумажных книг тоже может нанести вред глазкам малыша. Читать нужно при хорошем освещении, в спокойном положении. Лучше не брать книгу в автобус, автомобиль и не читать лежа. Даже самое увлекательное чтение тоже должно прерываться, чтобы не утомлять орган зрения.

• Если ребенок предпочитает чтение или гаджеты любому другому времяпрепровождению, постарайтесь взять его досуг под контроль. Двигательная активность полезна для зрения - в частности, предложите ребенку поиграть в бадминтон или настольный теннис [2].

2. Наладить правильное питание, чтобы ребенок получал все важные для зрения витамины и минералы

Чтобы орган зрения был здоровым, обязательно делайте питание ребенка разнообразным: малышу важно получать все необходимые для развития организма витамины и минералы. Хорошо, если фрукты и овощи будут выращены на вашей даче: их пищевая ценность выше, чем у продуктов с полок супермаркетов.

Лютеин - желтый пигмент, который находится в сетчатке глаза и способствует ее нормальной работе.

Понятно, что не у всех есть возможность питаться продуктами с собственного огорода. Решение этой проблемы - в приеме дополнительных источников важных нутриентов.

К примеру, способствующие поддержанию зрительной системы витамины и минералы содержатся в составе биологически активной добавки к пище «Доппельгерц® Kinder Витамины для глаз» [4]:

• цинк - помогает улучшить кровоснабжение и питание тканей глаза;

• витамин Е - способствует нормализации обмена веществ в тканях глаза, профилактике нарушений зрения;

• витамин В2 - участвует в обменных процессах, помогает защитить сетчатку от воздействия ультрафиолетового излучения;

• витамин А - заботится об увлажнении глаз, важен для зрения на свету, в темноте и цветового зрения;

• бета-каротин - антиоксидант, помогает обеспечить правильную работу зрительного аппарата, синтез зрительного пигмента сетчатки, восприятие света глазом;

• лютеин (в одной таблетке - 2 мг) - заботится о состоянии сетчатки, об остроте зрения и способствует защите от вредного воздействия ультрафиолета.

Доппельгерц® Kinder Витамины для глаз выпускаются в форме жевательных таблеток с приятным ягодным вкусом, при этом средство не содержит искусственных красителей и консервантов. Витамины способствуют улучшению питания тканей глаза у детей с 3 лет и могут применяться при больших нагрузках на зрение.

Производитель биологически активной добавки к пище Доппельгерц® Kinder Витамины для глаз – немецкая компания «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко», соблюдающая стандарты надлежащей производственной практики.

Приобрести данный комплекс витаминов можно в онлайн-аптеке, например, apteka.ru.

Список используемых источников:

1. Информация с сайта ВОЗ

2. Сайт Министерства здравоохранения РФ

3. Сайт газеты "Комсомольская правда"

4. Инструкция по применению Биологически активной добавки к пище «Kinder Витамины для глаз со вкусом лесных ягод для детей с 3 лет» товарного знака «Доппельгерц®.

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