В 12 городах России жители смогут бесплатно проверить свертываемость крови

14 октября в 12 городах России можно будет бесплатно пройти проверку на свертываемость крови (МНО — Международное нормализованное отношение — показатель свертываемости крови), а также получить консультацию специалиста. Пункты для экспресс-диагностики откроются в 17 лечебных учреждениях. Акция проходит уже в восьмой раз, при поддержке Российского кардиологического общества и Фонда по борьбе с инсультами «ОРБИ».

— Каждая четвертая смерть в мире, согласно медицинской статистике, связана с тромбозом, — рассказали организаторы акции. — В России, например, тромбоэмболия легочной артерии занимает третье место среди причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. А в США патологии, связанные с тромбозом, уносят больше человеческих жизней, чем СПИД, рак молочной железы и автомобильные аварии вместе взятые.

Анализ на свертываемость крови важен для тех пациентов, которые регулярно принимают антикоагулянты непрямого действия (например, варфарин). Их назначают для разжижения крови, чтобы избежать образования тромбов — опасных сгустков крови, способных закупорить артерии и прервать нормальное кровообращение. Именно тромб часто становится причиной таких угрожающих жизни состояний, как инфаркт, инсульт или тромбоэмболия. По данным Минздрава, около 1,3 миллионов человек в России нуждаются в антикоагулянтной терапии. Однако далеко не все ее используют.

— Результат анализа позволит оценить воздействие антикоагулянтов на организм, скорректировать назначения и дозировку лекарств, — объясняют медики. — Такую диагностику обязательно нужно проходить не реже, чем один раз в месяц, но многие пациенты не делают по разным причинам: бюрократические процедуры, снижение доступности медицинских услуг, нет должного контакта специалистов и пациентов, многие почти ничего не знают об этой проблеме. Чтобы привлечь внимание к своевременной диагностике и обеспечить контроль свертываемости крови как можно большему числу пациентов, акцию «День МНО» поддержали ведущие медицинские учреждения страны.

По традиции, акция пройдет не только в российских мегаполисах, но и в областных центрах и небольших городах — Калуге, Туле, Няндоме. Портал «Открытые НКО» узнал, где откроются пункты сдачи крови и в какое время будут работать. Записаться на обследование можно на сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-19-68.

Где и когда можно сдать кровь

Москва

Университетская клиническая больница №1, ул. Б. Пироговская, д.6, стр.1 с 9.00-15.00.

ГБУЗ ГП № 36, Новомарьинская, д.2, с 8:00 — 13:00.

Санкт-Петербург

Городская Мариинская больница , Жуковского, д.1, Амбулаторно-Консультативное отделение, 1 этаж, с 9.00 до 15.00.

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, ул. Аккуратова, КДЦ, д.2, каб. 222, с 9.00 до 15.00.

СПб ГБУЗ ГП № 120 , ул. Ленская, д.4, каб. 117, с 9.00 до 15.00.

Екатеринбург

МЦ «Уральский» , П. Тольятти, 11 а, 1 этаж, 2 каб, с 9.00 до 15.00.

МЦ «Уральский» , Чекистов, 16, 1 этаж, 109 каб. С 9.00 до 15.00.

Уральский кардиологический институт , 8 Марта, 78 а, 1 этаж, конференц-зал, с 9.00 до 15.00.

Воронеж

ВОККДЦ (Воронежский областной клинический КДЦ) , пл. Ленина, д.5, 1 этаж КДЦ, с 9.00 до 15.00.

ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница №1) , Московский пр-кт, д.151, 2 этаж поликлиники, с 9.00 до 15.00.

Казань

Поликлиника МСЧ КФУ г. Казань , Вишневского 2а, этаж 4, кабинет 431, с 9.00 до 15.00.

Краснодар

Поликлиника СКАЛ | ГБУЗ «ККБ №2» , ул. Красных партизан, 6, холл поликлиники, с 9.00 до 15.00.

Архангельск

ГБУЗ АО «Первая ГКБ имени Е.Е.Волосевич» , ул. Суворова, 1, корпус 2 (2-х этажный корпус, 2 этаж) Лаборатория гемостаза и атеротромбоза, школа Варфаринотерапии, с 8.30 до 12.00.

Северодвинск (Архангельская область)

Поликлиника №3, Северодвинская ГБ №2 , пр. Морской, 49, 2 этаж, 206 кабинет, с 10.00 до 15.00.

Няндома (Архангельская область)

ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» , ул. Фадеева, д.2, корпус 7, Центр Здоровья. Кабинет Школы варфаринотерапии, с 9.00 до 15.00.

Калуга

ГБУЗ КО ГКБ № 2 «Сосновая роща» , ул. Социалистическая, д. 2А, пристройка ко 2-му корп., 1 этаж, с 9.00 до 15.00.

Кемерово

ГБУЗ КО «КОККД им. акад. Л.С. Барбараша» , Сосновый бульвар, 6, поликлиника, 3 этаж, с 9.00 до 15.00.

Тула

ГУЗ «Городская больница №13 , Венёвское шоссе, д.1, поликлиника 1 этаж, с 9.00 до 15.00.