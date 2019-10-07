Иосиф Пригожин: Да у меня камеры везде — кроме спальни и туалета!

Известный продюсер прокомментировал «КП» дискуссию вокруг того, имеет ли право государство вести видеофиксация общественной и личной жизни своих граждан.

- Иосиф, вы против того, чтобы видеокамеры вас снимали везде и всегда?

- Смотрите, у меня есть только одно во всей этой истории пожелание. Чтобы таких камер не было у меня в туалете и в кровати. И всё!

- А в остальном?

- Остальное — я не возражаю. Меня устраивают камеры везде — где я кушаю, где я хожу по городу. Я считаю, что сегодня видеонаблюдение — это прежде всего безопасность. Я не рассматриваю такую ситуацию, как съемку человека, стоящего в пикете. Но, даже если я сам пойду на пикет и меня начнут снимать — я не возражаю.

- Почему?

- Тогда меня снова увидят и снова меня заметят. Вопрос в том, что сегодня система безопасности в мире меняется. И сейчас те, кто выходят на улицы, должны понимать - не стоит пользоваться айфонами, самсунгами… Да любыми смартфонами!

- Вообще никакими гаджетами?

- Да, потому что телефон можно включить без вас в вашем доме, даже когда вы в кровати. И не только геолокацию — достаточно знать ваш номер. Вопрос в том, кто что выбирает.

Камеры видеонаблюдения на балконе жилого дома в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что выбрали вы?

- Я выбрал такую тактику: не прячусь от людей никогда. Я давно стал публичным человеком. И в любом случае вынужден себя вести в приличном обществе прилично. Но есть такой элемент — все время ты оглядываешься.

- От того, что все время за тобой «подсматривают"?

- Ну конечно! Люди к этому должны привыкать. Так будут жить в 21-м и 22-м веке. Да мы уже сегодня так живем — под постоянным видеонаблюдением. Под пристальным вниманием.

- Ну, вы то с супругой персоны публичные, и для вас это естественным должно казаться, а вот для других...

- Да, а ничего, что когда ты просто идешь по городу — а тебе постоянно кто-тот снимает в любой ситуации, а потом это выкладывает? Право на личную жизнь - оно было и нет его… ну что делать?...

- Ради чего?

- Мы должны постоянно бороться с преступностью. И сегодня это становится гораздо легче, чем когда бы то ни было. Сейчас гораздо больше процент раскрытия преступлений, чем раньше.

- В общем, по-вашему, камеры скорее полезны, чем вредны?

- У меня сегодня камеры стоят везде — даже в квартире. Да, это мое собственное решение. У меня есть система оповещения. Служба безопасности получает сигнал с видеокамер. Ну, видит она, как я трусах хожу - и чего они там не видели? Нет камере только там, где я на горшке сижу и в спальне.… А что мне переживать? Что естественно, то не безобразно.

- Это новые реалии в которых мы живем и будем жить?

- Да, и деваться с этого корабля некуда. Те, кто живет порядочно и по совести — им вообще не должно быть стыдно.

- С полным проникновением вы сталкивались и на международном уровне?

- Сейчас подаешь заявку на визу в американское посольство — там спрашивают, какой у тебя инстаграм. Они смотрят, какой образ ты ведешь в соцсетях. Проще становится вычислять ментальность человека: что он говорит, что он пишет. Количество СМИ сегодня нереально возросло. Побеждают талантливые, оригинальные люди. Онлайн процесс эволюционирует. И позволяет эволюционировать тебе. Найти свое место под солнцем — интересен твой паблик или нет .

- Но когда девушка идет на одиночный пикет, а потом протестует против того, чтобы ее снимали видеокамеры...

- Это не вопрос авторского права или личной приватности. Это вопрос наблюдения не за ней конкретно, а в целом за всеми, за потоком людским. Сегодня государству принципиально важно иметь возможность с помощью таких средств, как видеофиксация, пресекать преступную деятельность других людей, не тех, что с плакатами, а с чем-то более серьезным.