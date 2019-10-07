2019-10-07T16:34:50+03:00
Экономика

Итоги Российской энергетической недели-2019

Международный форум прошел в Москве 2-5 октября
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Международный форум прошел в Москве 2-5 октября. Фото: фонд РосконгрессМеждународный форум прошел в Москве 2-5 октября. Фото: фонд Росконгресс
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Центральным событием первого дня Российской энергетической недели стало пленарное заседание «Энергетическое партнерство для устойчивого развития» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

На пленарном заседании наряду с главой государства выступили Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо; председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс; главный исполнительный директор BP Роберт Дадли; председатель правления, главный исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле; президент, главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк. Участники сессии затронули вопросы развития глобального энергорынка, обсудили вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и ключевые проблемы международного сотрудничества в энергетическом секторе.

«В этом году – нам очень приятно это отметить – у нас рекордное количество гостей. Это говорит о том, что Форум набирает обороты. Уверен, в основе такого интереса лежит стремление к сотрудничеству и повышению доверия. Все это нацелено на технологический прогресс ТЭК, на обеспечение энергетической и экологической безопасности планеты. <…> Важно использовать все механизмы для балансировки рынка и, с учетом интересов всех сторон, находить взаимоприемлемые развязки», – отметил в своем выступлении Владимир Путин.

В 2019 году Форум за четыре дня посетили свыше 10000 участников и представителей СМИ из России и 115 иностранных государств и территорий.

В основу деловой программы Форума легли дискуссии, посвященные цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития, экологической безопасности энергетического рынка.

Организаторами Российской энергетической недели выступили Министерство энергетики РФ и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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