«Хотел поговорить с женой, а тут она»: 17-летнюю студентку в Домодедове убил муж сестры

34-летний Павел Захаров признался в убийстве свояченицы. Тело 17-летней Алисы Ш. нашла ее старшая сестра Марина (*имя изменено) в ночь на 5 октября в коттедже в подмосковном Домодедове. Там студентка жила с родителями и сестрой.

На трупе обнаружили ножевые ранения. Шея девушки была затянута ремнем. Соседи сразу всполошились: семья богатая, может, ограбление? Но из коттеджа ничего не украли, хотя там хранились деньги и украшения. Подозреваемого в убийстве задержали уже на следующий день. Им оказался бывший муж Марины. Вину Захаров признал.

ПОПАЛА ПОД РУКУ

В тот вечер Алиса была одна. Родители уехали в другой город к родственникам. Сестра девушки пошла в гости, а Алиса предпочла остаться дома и готовиться к занятиям. Она только-только поступила в МГТУ им. Баумана на направление «Биотехнические системы и технологии» и много времени уделяла учебе.

Убитой Алисе Ш. было 17 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Где-то в 10 вечера в дверь позвонили. Это был Павел. Он пришел в гости к бывшей жене, но застал только Алису. Она и попала под горячую руку.

- У Захарова со всей семьей Алисы были напряженные отношения. Супруги развелись со скандалом. Но после развода Павел постоянно пытался пообщаться с бывшей женой, - рассказал «КП» источник, близкий к следствию.

Павел Захаров возле того самого коттеджа в подмосковном Домодедове, где и было найдено тело его жертвы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алиса встретила бывшего зятя со скепсисом. Она Павла не любила, и сестру просила развестись с ним. Именно Алису убийца винил в разводе. Павел начал ссориться с девушкой, потом схватился за нож и ударил ее. Этого мужчине показалось мало. Он взял ремень и придушил им студентку. И Павел ушел.

Первой на место преступления примчалась сестра. Она почуяла неладное, когда Алиса перестала брать трубки.

ОБОСТРЕНИЯ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ

Павел и Марина поженились в 2009 году, скоро у пары родился ребенок. Отец Марины и Алисы — владелец строительной компании — даже взял зятя к себе на работу. А когда супруги развелись, выгнал его.

- У него весной и осенью всегда вспышки агрессии. Собственно, они поэтому с Мариной и развелись. А после развода у Пашки сорвало крышу, общаться стало невозможно, - рассказали друзья мужчины.

Павел Захаров с супругой Мариной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помимо нестабильного характера, у Павла Захарова еще начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Его знакомые признаются: невозможно угадать, какая реакция будет.

Следователи продолжают допрашивать Павла Захарова. Пока невозможно точно сказать, зачем он пришел в дом бывших родственников — действительно ли поговорить с бывшей женой или же расправиться с ее младшей сестрой.

- Сейчас проводятся следственные действия, выясняются мотивы преступления, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала «КП» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Видео с места убийства студентки в Домодедове.

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