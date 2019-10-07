Игру «Путин Go» запустили в Instagram

Заседать в Кремле не нужно, нужно только лишь вовремя прыгнуть и получить свои законные бонусы в конце.

Тап-игру разработали ребята из проекта «360» «Маленькие большие новости» в честь дня рождения Владимира Путина.

Чтобы запустить игру, необходимо зайти в сторис аккаунта «Маленьких больших новостей», а далее просто следовать указаниям. Их будет всего два: повернуть экран горизонтально и прыгнуть в нужный момент.

В игре всего три раунда. За это время нужно успеть собрать очки - щенков алабая, амфоры и стаканчики мороженого. Также нужно будет победить Трампа, Порошенко и Собчак.

В качестве бонуса — прелестные щенки алабая. Чтобы их заполучить, нужно, конечно, ловко пройти все препятствия. И здесь Владимиру Владимировичу помогает верный конь. Ловить предметы и перепрыгивать через врагов тоже нужно. И все это на фоне Кремля и Москвы.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Он родился в Ленинграде, работал в мэрии Анатолия Собчака. После переехал в Москву и занял пост замглавы администрации президента России. Также он работал директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности, председателем правительства. Весной 2000 года Владимир Путин стал президентом Российской Федерации.