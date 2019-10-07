Ноу-хау международных мошенников: рис из пластика и молоко с поддельным белком

ЯГНЕНОК, А ТЫ НЕ ЛОШАДЬ?

Ежегодно канадцы тратят $3,6 млрд. на продукты, маркированные как «сделано в Италии», и не имеющие к Италии никакого отношения.

Это еще ладно бы, а вот в Великобритании исследование показало: пятая часть протестированных образцов мяса - не того животного, про которое говорилось на этикетке. Ряд образцов содержал ДНК аж четырех разных животных, также были образцы, которые совсем не содержали следов мяса, заявленного на этикетке. Как выяснилось, чаще всего «другим животным» оказывался ягненок.

В США — та же проблема с рыбой. Чаще всего встречаются подделки морского окуня (87%) и тунца (59%). Как показали исследования, всего семь из 120 образцов продукции из морского окуня содержали именно мясо окуня. Чаще всего одной рыбой под видом другой, более дорогой, кормят в суши-ресторанах. Здесь такие подмены (это в Штатах!) были обнаружены в 74% случаев.

Но круче всех по части поддельной еды, конечно же, китайцы. В 2017 году стала появляться информация о том, что китайские производители поставляют на рынок искусственный рис. Он изготавливается из картофельного крахмала и пластмассы. Согласно результатам исследования, которое провела Ассоциация рестораторов Китая, съесть три чашки такого риса - это все равно, что проглотить пластиковый пакет. Кроме пластмассового риса, в Китае также производили искусственный зеленый горошек из смеси гороха и соевых бобов. В этом продукте были обнаружены вредные для организма человека вещества, вызывающие плохое усвоение кальция и образования опухолей. Получается, что чаще всего подделывают оливковое масло, продукты из рыбы, сыр. По данным Европарламента оливковое масло занимает первое место в странах Евросоюза по количеству подделок.

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ПОДДЕЛОК СЪЕДАЕТ

Недавно международной комиссии «Кодекс Алиментариус» (свод пищевых стандартов, которых придерживаются все страны, входящие в комиссию) был представлен доклад профессора Поля Бреретона из Института Глобальной пищевой Безопасности (Великобритания) и Королевского университета Белфаста (Ирландия) по вопросам фальсификации пищевой продукции.

В докладе констатировалось: точно оценить, сколько фальсификата сейчас повсеместно продается по всему миру, невозможно. Поскольку информация есть только о выявленных и доказанных случаях. А не пойман — как говорится, и не вор. Сколько такой не выявленной продукции каждый день находит своих покупателей — никому не известно.

Роспотребнадзор совместно с ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» и общественного объединения «Союз участников потребительского рынка» уже много лет является ведущим российским участником комиссии «Кодекс Алиментариус».

Все страны признали, что фальсификация пищевой продукции — это проблема всего мира, а выявление и борьба с подделками должны носить глобальный характер. Но для эффективного решения проблемы простого выявления нарушений недостаточно. Реагирование на действия мошенников, которые уже нанесли вред потребителям, не позволяет в полной мере обеспечить безопасность и качество продуктов питания.

Кроме того, нет и единого, признанного во всем мире, определения, что такое фальсификация пищевой продукции. В случае с едой, как минимум, есть две совершенно разных ситуации.

Первая — когда подделка может оказаться опасной для здоровья. И это уже вопрос пищевой безопасности.

Вторая — когда речь идет о подлинности продукции и ее составе. То есть риска для здоровья нет, есть в принципе можно — но ингредиенты и техника приготовления продукта не те, что заявляются.

В разных странах отношение к этим случаям разное — как и степень строгости правовых последствий для мошенников. Что зачастую мешает координировать действия.

КАК БОРОТЬСЯ

Причины мошенничеств с поддельной едой понятны. В большинстве случаев речь идет о снижении затрат на ее изготовление — что делает такое производство более выгодным.

В докладе профессора Бреретона отмечена и еще одна причина — низкая вероятность обнаружения и последующего наказания. Пищевые продукты постфактум на экспертизу уже не сдашь: что съедено, то съедено. Если каких-то плохих последствий не наступило, а просто невкусно, то, как правило, это сходит с рук. Да потребитель зачастую и не понимает, что съел более дешевую рыбу под видом более дорогой или сыр, который по составу совсем не тот, под видом которого его продали.

Впрочем, и констатировать вред, уже нанесенный потребителю, — тоже явно недостаточно.

Главные выводы доклада — необходимы новые, современные методы анализа и прогнозирования, надежные и эффективные системы прослеживаемости. Они должны быть быстрыми, удобными в применении на местах, но при этом недорогими.

Но при этом не менее важно, чтобы такие системы и методы анализа были приемлемы для всех или большинства стран, основывались на общих принципах и подходах, а полученные результаты взаимно признавались.

Фальсификаторы, как правило, ориентируются не только на свою собственную страну — и разность подходов сильно мешает быстро их обнаруживать.

Одним из средств борьбы с фальсификацией также может стать наличие подробных спецификаций и нормативов по качеству и составу продукции.

В ходе обсуждения Комиссией методов борьбы с «левой» продукцией Роспотребнадзором был представлен российский опыт и подходы. Участники отметили, что российские потребители стали более требовательны, активны, информационно подготовлены, знают свои права и внимательно относятся к вопросам своего здоровья. За последние 20 лет количество жалоб и обращений возросло практически в 100 раз.

Качественный продукт должен соответствовать заявленным потребительским свойствам той категории, к которой он относится. Покупатель должен быть уверен, что перечень на этикетке соответствует сырью и добавкам из которых сделан продукт.

Только «правдивой маркировки» для защиты прав потребителей будет недостаточно, потому что в разных странах требования к качеству товара и его составу сильно отличаются. Чтобы эффективно бороться с недобросовестными производителями нужно разработать единые межстрановые методы и подходы, которые смогут предотвратить и снизить риски фальсификациии, повысить доверие потребителей, обеспечить максимальный уровень безопасности, а также стимулировать бизнес-сообщество к повышению качества продукции.

СПРАВКА «КП»

Самые громкие скандалы с поддельной едой

- Меламин в молоке - Китай, 2008 год.

Выяснилось, что ряд китайских производителей добавляли в молочную продукцию меламин — так они имитировали нужное содержание белка. Меламин добавлялся в том числе в детские молочные смеси. Для грудничков они оказались крайне опасными: шестеро детей погибли, 100 находились в критическом состоянии. Продукция попала и за пределы Китая — в целом отравилось порядка 300 тысяч детей.

- Метанол в спиртных напитках — Чехия, 2012 год.

Жители страны стали массово поступать в больницы с диагнозом — отравление алкоголем. Несколько десятков человек погибли. Чехия была вынуждена ввести запрет на продажу крепкого алкоголя, аналогичный запрет на чешский алкоголь ввели и соседние страны. В итоге виновные были найдены, но в стране пришлось вводить новые акцизные марки — чтобы ядовитый алкоголь случайно не попал в продажу.

- Конина вместо говядины — Евросоюз, 2013 год.

В замороженных мясных полуфабрикатах (бургеры, лазанья), в состав которых входила говядина, обнаружилось ДНК лошади. Большинство европейцев конину не едят в принципе, и были в шоке.

Что еще подделывают

- В Канаде 27,9 % рыбы и рыбных продуктов, 20,9% масла и вина, 13,9% овощи и фрукты, 11,6% мясные полуфабрикаты, 9,3% хлебобулочные изделия являются подделками. Более 40% потребителей в Канаде заявили, что они сталкивались с фальсифицированной пищевой продукцией (подделки, неправильная маркировка, контрабандная продукция);

- Канадская компания Mucci Farms в течение двух лет, с 2011 по 2013 год, продавала овощи (зелёный перец, огурцы), импортированные из Мексики, под видом местной продукции провинции Онтарио;

- «Канадские омары» на самом деле выращены в США, их отправляют отправляются в Канаду, маркируют как «канадские омары», а затем экспортируются в Китай.

- В Австралии в сентябре-октябре 2018 года появилась информация о фальсификации на рынке меда и продукции из него. При том, что Австралия является четвертым по величине экспортером меда в мире с объемом продаж около $4 млрд. в год. В «неправильный мед» добавляли тростниковый сахар, кукурузный сироп и воду с лимоном. Кроме того, была указана неправильная маркировка географического происхождения меда. 18% из 38 образцов австралийского меда, купленных в супермаркетах и на рынках, оказались фальсифицированными.

- В Южной Африке фальсификация мёда произошла в июле-августе 2018 года.

- В Индии в 2018 году участились случаи фальсификации гхи – индийского перетопленного масла из молока буйволицы.

- В феврале 2018 года выявили, что приправа чили во многих случаях отличалась плохим качеством. В порошке были обнаружены продукты отходов перца чили и опилки. На 600 килограммов взвешенной приправы приходилось 100 килограммов соли и 100 килограммов фасоли мунга;

- 68,4% молока и молочных продуктов содержит в своем составе моющие средства, мочевину, крахмал, краску и, чаще всего – воду. Обезжиренное сухое молоко, которое обычно используется для увеличения объема молока в сезон снижения удоев содержалось в 548 образцах, и в 477 из них содержалась глюкоза;

- В августе 2018 года в арахисовом масле нашли вовсе не масло из арахиса, а пальмовое масло и вкусовые добавки;

- В марте 2019 года появлялись сообщения о выявлении случаев фальсификации пакетированного чая отдельных известных индийских брендов.

- В Великобритании 1/5 всех протестированных образцов мяса не соответствует виду животного, указанного на этикетке. Мясо, помеченное как ягненок, чаще всего подвергается фальсификации и содержит ДНК других животных. На втором и третьем месте по частоте фальсификации идет говядина и мясо коз;

- В 2018 году в результате проведения ДНК исследований кофе установлены случаи (10% исследованных образцов) добавления в кофе, маркируемый как 100% Арабика более дешевых сортов кофе. Количество добавляемого дешевого кофе варьировалось от 1,6 до 21%;

- Традиционное английское блюдо - "фиш-энд-чипс" (рыба во фритюре с жареным картофелем) в 7% делается не из трески или морского окуня, а из более дешевых сортов рыбы.

- В США треть рыбных продуктов содержат не тот вид рыбы, что заявлен на этикетке. Чаще всего встречались подделки морского окуня (87%) и тунца (59%);

- Самым опасным каналом для покупки рыбы в США назвали суши-рестораны. Здесь одни виды рыб подменяют другими в 74% случаев, в ресторанах - в 38% случаев, в продовольственных магазинах – в 18%;

- В США участились случаи фальсификации тертого фасованного сыра пармезан. Несмотря на то, что на этикетке указано содержание сыра пармезан – 100%, при тестировании продукции выявляется как наличие более дешевых сыров в составе (часто до 40% от общего количества сыра), так и наличие крахмала, целлюлозы и древесных масс (в некоторых случаях процент содержания незаявленных на упаковке веществ достигал 20% общей массы продукции);

- С 2016 года в США выявляются случаи фальсификации оливкового масла, при этом чаще всего частично или полностью оливковое масло заменяется более дешевыми растительными маслами (подсолнечным, рапсовым, арахисовым) с добавлением красящих веществ, для придания готовому продукту цвета оливкового масла;

- В июне 2018 года Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало быстрое оповещение о некачественном импорте (import alert) шоколадных изделий, произведенных китайской компанией Chongshan Lebang Chocolate Foods, из-за подозрений о наличии в составе продукции меламина.

- В Бразилии зарегистрировано больше всего случаев мошенничества в отношении оливкового масла. Компании продавали «оливковое масло», на 85% состоящее из соевого и на 15% - из «лампового» масла – непригодного для употребления до его дополнительной переработки.

- 2017 год запомнился скандалом вокруг испорченного мяса бразильских производителей. Двух гигантов мясоперерабатывающей отрасли - JBS и BRF – обвинили в примешивании химических веществ, воды, натурального свежего мяса, муки, кислоты и свиных голов в испорченное мясо, чтобы замаскировать его внешний вид и запах. Затем гнилое мясо продавалось ни о чем не подозревающим потребителям в Бразилии и во всем мире;

- Весной 2019 года в Бразилии стало известно о случаях фальсификации сыра. Он был непригоден для употребления в пищу, продавался без маркировки этикетки, и произведен в условиях плохой гигиены и с добавлением воды и кукурузного крахмала.

- В Китае в течение 13 лет «предприниматели» производили около 788 тонн промышленной соли и реализовать её в качестве пищевой соли.