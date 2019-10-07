2019-10-07T20:00:04+03:00
Пресс-релизы

В России прошла акция «Дыши» сети «РЖД-Медицина», где врачами было высажено 2000 деревьев

В пятницу, 4 октября, Центральная дирекция здравоохранения - филиал ОАО «РЖД» провела масштабную акцию под названием «Дыши»
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В России прошла акция «Дыши» сети «РЖД-Медицина», где врачами было высажено 2000 деревьев.В России прошла акция «Дыши» сети «РЖД-Медицина», где врачами было высажено 2000 деревьев.
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Акция «Дыши» - это призыв, прежде всего, к людям и ведомствам бережно относиться к природе, экологии и главное - здоровью. Данная акция - это знак поддержки населения пострадавших от масштабных пожаров районов Сибири. Акция стартовала в 13:00 по московскому времени и прошла на территориях всех 220 медицинских учреждений сети «РЖД-Медицина» по всей территории страны. Всего в течение часа сотрудниками медицинских учреждений было высажено 2000 деревьев.

Начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» Елена Анатольевна Жидкова, давая старт акции, отметила, что: «Сеть «РЖД-Медицина» ориентирована на оказание профессиональной медицинской помощи населению. Клиники всеми силами стремятся поддерживать людей в сложных ситуациях, таких как пожары, наводнения, природные катаклизмы. Высаживая деревья, мы призываем людей помогать друг другу и окружающей среде, бережнее относиться к природе. Давая старт этой акции сейчас, в Москве, на территории ЦКБ 2, мы даем жизнь двум тысячам деревьев одновременно по всей стране. Этим мы не восстановим утраченный лесной фонд, но мы призываем всех последовать нашему примеру. Леса - это легкие нашей планеты, поэтому, приумножая количество растений, мы делаем экологию чище, а здоровье крепче».

Также Е. А. Жидкова прокомментировала: «Клиники сети всегда готовы принять людей и оказать им квалифицированную помощь не только в период чрезвычайных ситуаций, но и по прошествии времени. Мы, как сеть медицинских учреждений, оказываем людям помощь, принимаем их, в том числе по программам медицинского страхования. Наше призвание - сохранение и поддержание здоровья населения страны».

Акция «Дыши» проводится впервые. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» ЦДЗ ОАО РЖД подписывает соглашения с администрациями областей. По данным соглашениям ОАО РЖД в лице ЦДЗ и сети «РЖД-Медицина» обязуются оказать помощь не только в реконструкции и строительстве медучреждений, но и в ликвидации последствий ЧС. Именно поэтому подобные акции в дальнейшем будут проводиться на постоянной основе.

Деревья были высажены на территории всех 220 медицинских учреждений сети «РЖД-Медицина» по всей территории страны.

Деревья были высажены на территории всех 220 медицинских учреждений сети «РЖД-Медицина» по всей территории страны.

Акцию «Дыши» поддержали актеры и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Певец и актер Александр Асташёнок (группа «Корни») прокомментировал: «По поводу благотворительности: я всегда принимаю участие в благотворительных акциях не ради пиара, а ради благого дела. Например, недавно я выступал на концерте, который организовала Э. Блёданс в поддержку детского хосписа. Я очень был рад принять участие в акции «РЖД-Медицина» по высадке деревьев, поскольку проблема глобальная и на нее нужно обращать внимание и делиться ею с другими людьми».

Певица и автор песен, взявших престижную международную награду «Грэмми», POLINA сказала: «Я знаю, что пожары в Сибири уничтожили более 15 000 000 гектаров леса в Сибири, и проблема является очень масштабной. В целях привлечения внимания «РЖД-Медицина» организовала акцию по высадке деревьев на территории больниц, в которой я с радостью приняла участие, ведь это касается каждого! Любой человек может посадить дерево и как минимум поделиться этим добрым делом в соцсетях. Непосредственно меня и моих друзей эта проблема коснулась в Лос-Анджелесе. Многие мои друзья были вынуждены покинуть свои дома... Проблема глобальная и общенациональная, поэтому нужно и важно ей уделять должное внимание».

Модель Анастасия Барашкова отметила: «Я активно поддерживаю благотворительность. Я - амбассадор Русфонда и других благотворительных фондов. Идея высадки деревьев для меня показалась очень концептуально правильной, и мы все должны помнить, что мы - то, что мы едим, и мы - то, чем мы дышим, поэтому особое внимание стоит уделять экологии и легким нашей планеты, ведь это наша жизнь и наше здоровье».

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