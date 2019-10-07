2019-10-07T21:31:46+03:00
Телевизор

Спасибо наши уши

Наш обозреватель детально разбирает новое телешоу Гарика Мартиросяна
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Гарик Мартиросян на сцене телешоу "Щас спою!".Гарик Мартиросян на сцене телешоу "Щас спою!".
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Гарик Мартиросян так давно перерос «Камеди клаб», что ему, конечно, всегда рады на больших каналах. И, видимо, так рады, что не особо разбирались, что за проект принес этот солидный дяденька, которого все еще помнят хулиганистым острословом из «Прожекторперисхилтон». А принес он тягомотное зрелище на час, где неизвестные люди сначала просто долго и плохо поют зажигательные хиты 90-х, а потом они же поют эти хиты чуть лучше.

А победитель и вовсе исполнит песню трижды за вечер! Господи, да Муслима Магомаева три раза подряд сложно послушать! А парня, на которого зачем-то нацепили золотую куртку - настоящая пытка. Очень похоже, что идею шоу как раз и почерпнули где-то в музеях спецслужб. Кажется так пытали разведчика Тульева в «Судьбе резидента». Спасибо создателям пульта, этот ужас хоть можно было переключить...

В теории конферанс Мартиросяна мог бы спасти ситуацию, но в одиночку, без партнера, репризы Гарика Юрьевича проходят фоном, и создается впечатление, что ведущий приехал подхалтурить на не особо значимый корпоратив.

Хочется верить, что фантазия авторов на этом остановится и мы не увидим форматов «плохие танцы» или «плохие шутки». Такой пытки даже профессиональный разведчик не выдержит...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Хочется аплодировать участникам "Щас спою!". Честнее их были только пионеры у Гайдара

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Подкованный зритель, конечно, знает, что в телеке всё не по-настоящему. Что в студиях у Малахова и Соловьева гости лезут друг на друга с кулаками, а после выключения камер мирно обсуждают вчерашний футбол. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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