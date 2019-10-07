Хочется аплодировать участникам "Щас спою!". Честнее их были только пионеры у Гайдара

Подкованный зритель, конечно, знает, что в телеке всё не по-настоящему. Что в студиях у Малахова и Соловьева гости лезут друг на друга с кулаками, а после выключения камер мирно обсуждают вчерашний футбол. Что в "Доме-2" пара клянется в чистой и вечной любви, а потом выясняется, что "голубки" объединились, дабы отхватить обещанную спонсором тачку или квартиру.

Поэтому и хочется стоя аплодировать участникам "Щас спою!" - честнее этих "вокалистов", кажется, были только пионеры в книжках Гайдара. Ведь это обычные Вася Пупкин, Люся Сидорова или Витя Кипяток (одного из участников, представьте, именно так и зовут), которых мы видим и, увы, слышим ежедневно - когда у соседей "днюха" или "обмыв" нового холодильника, когда у компании под окнами солидный запас пива и голосовых связок, когда на дворе Новый год, 8 марта или День победы...

Для нашего ТВ это, между прочим, тоже победа, ведь давно с экрана так азартно не рубили правду-матку, пусть и в песенном формате. Особенно откровенно выглядит та часть шоу, где герой, только что "отпевший" вживую, выступает с этой же песней под "фанеру", записанную в профессиональной студии - вот как, оказывается, штампуются многочисленные участники чартов, хит-парадов и прочих тяжелых ротаций!

Многие из звезд нашего шоу-бизнеса благодаря всего одному выпуску этого хулиганского шоу попросту "спалились": мы-то думали, что они - суперстары, обладатели "Золотых граммофонов", но, похоже, любой из них - лишь приодетый стилистами безголосый клоун.

По сути - тот же Витя Кипяток...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Спасибо наши уши

Павел САДКОВ

Гарик Мартиросян так давно перерос «Камеди клаб», что ему, конечно, всегда рады на больших каналах. И, видимо, так рады, что не особо разбирались, что за проект принес этот солидный дяденька, которого все еще помнят хулиганистым острословом из «Прожекторперисхилтон». (подробности)