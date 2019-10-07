2019-10-07T21:31:14+03:00
Телевизор

Хочется аплодировать участникам "Щас спою!". Честнее их были только пионеры у Гайдара

Обозреватель "КП" подмечает положительные моменты нового телешоу
Артем ГУСЯТИНСКИЙобозреватель отдела телевидения
Поделиться:
Зрители телешоу "Щас спою" во время записи.Зрители телешоу "Щас спою" во время записи.Фото: Первый канал
Изменить размер текста:

Подкованный зритель, конечно, знает, что в телеке всё не по-настоящему. Что в студиях у Малахова и Соловьева гости лезут друг на друга с кулаками, а после выключения камер мирно обсуждают вчерашний футбол. Что в "Доме-2" пара клянется в чистой и вечной любви, а потом выясняется, что "голубки" объединились, дабы отхватить обещанную спонсором тачку или квартиру.

Поэтому и хочется стоя аплодировать участникам "Щас спою!" - честнее этих "вокалистов", кажется, были только пионеры в книжках Гайдара. Ведь это обычные Вася Пупкин, Люся Сидорова или Витя Кипяток (одного из участников, представьте, именно так и зовут), которых мы видим и, увы, слышим ежедневно - когда у соседей "днюха" или "обмыв" нового холодильника, когда у компании под окнами солидный запас пива и голосовых связок, когда на дворе Новый год, 8 марта или День победы...

Для нашего ТВ это, между прочим, тоже победа, ведь давно с экрана так азартно не рубили правду-матку, пусть и в песенном формате. Особенно откровенно выглядит та часть шоу, где герой, только что "отпевший" вживую, выступает с этой же песней под "фанеру", записанную в профессиональной студии - вот как, оказывается, штампуются многочисленные участники чартов, хит-парадов и прочих тяжелых ротаций!

Многие из звезд нашего шоу-бизнеса благодаря всего одному выпуску этого хулиганского шоу попросту "спалились": мы-то думали, что они - суперстары, обладатели "Золотых граммофонов", но, похоже, любой из них - лишь приодетый стилистами безголосый клоун.

По сути - тот же Витя Кипяток...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Спасибо наши уши

Павел САДКОВ

Гарик Мартиросян так давно перерос «Камеди клаб», что ему, конечно, всегда рады на больших каналах. И, видимо, так рады, что не особо разбирались, что за проект принес этот солидный дяденька, которого все еще помнят хулиганистым острословом из «Прожекторперисхилтон». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Пентагона созвонился с Шойгу
МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны
Итальянский велогонщик умер, упав в 100 метрах от финиша
Киевский суд арестовал экс-депутата Рады, который выстрелил в прохожего
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен
Малый бизнес планируют обложить рекордными налогами
Трамп пригрозил стереть экономику Турции с лица земли
Допрошенная в США депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Рожденные на Украине сиамские близнецы прожили всего неделю
Росгвардия представила образец нагрудных жетонов для своих сотрудников
Мама спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России
Павел Фукс стал фигурантом дела о мошенничестве на 6 млрд рублей
Зарплаты президента и премьера России выросли на 4,3%
В Госдуме планируют принять меры после допроса депутата Юмашевой в США
Преемник Могерини выступил за сохранение антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы
"На тройку с плюсом": Бастрыкин оценил работу следственного комитета
Актера из сериала "Кухня" ограбили в Москве
National Interest назвал пять самых "смертоносных" российских танков
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов
В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»