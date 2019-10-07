«Ключевое слово» - найти и сохранить

«Ключевое слово» - это совместный проект Федерального агентства по делам национальностей и издательского дома «Комсомольская правда». Он для тех, кто не может оставаться спокойным, когда десяткам языков нашей страны грозит гибель. Потому что сначала исчезает язык, за ним - традиции и культура, а потом и сам народ. А в нашей российской семье нет лишних народов.

Именно поэтому «КП» и ФАДН России продолжают прием завок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России.

Подробности