«Каждый проект - это огромный риск и большая надежда»

Венчурным проектам в нашей стране больше 10 лет. Фонды поддержки есть при многих крупных университетах. Общий объем инвестиций - десятки миллиардов рублей. Но отрасль все равно находится если не в зачаточном состоянии, то в младенческом состоянии. Что такое венчурные инвестиции? И почему в России так мало проектов, получающих финансирование по этой схеме?

«ВЕНЧУР - ЭТО ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА ДОЛЮ В РИСКОВАННОМ ПРОЕКТЕ»

- Александр Борисович, в двух словах, что такое венчур и чем занимается РВК?

- Венчур - вещь крайне простая. Представьте себе, что вы что-то придумали и даже сделали какую-то модель. И вы уверены, что с этой моделью или программой завоюете весь мир. Допустим, вы сделали уникальный телефон. Но вам нужны деньги, чтобы организовать производство, нанять людей, платить им зарплату. Вы идете куда-нибудь в банк. А вам говорят: давайте, товарищ, вы нам заложите квартиру. А вы думаете: а где я буду жить? И квартира-то, в общем, уже заложена. И тогда вы идете в венчурный фонд. Вам говорят: да, мы согласны вам помочь, дать денег, мы вам будем помогать, будем вас продвигать, познакомим с кучей важных, интересных людей и дадим деньги, но вы за это отдадите нам часть бизнеса. Вот такая замена банковскому финансированию, когда вы не можете получить кредит в банке, но можете за счет здравого распределения будущей прибыли привлечь деньги. Потом венчурный капиталист, как правило, доращивает бизнес до какого-то разумного состояния, старается его куда-нибудь продать и бежит искать следующий быстрорастущий бизнес.

- То есть в российскую венчурную компанию может прийти любой условный Кулибин из любого региона и предложить свою идею?

- Конкретно к нам нет, потому что Российская венчурная компания была создана для того, чтобы возникали такие венчурные фонды, в которые уже могут прийти эти самые Кулибины. Сегодня под нашим управлением и с нашим партнерством работают 27 венчурных фондов по всей стране. Как правило, привязываются к университету, оперируют там, где есть проекты, где есть люди, с которыми интересно, у которых есть потенциал.

«НАША ЗАДАЧА - ПОМОГАТЬ КОМПАНИЯМ, У КОТОРЫХ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА»

- Расскажите о каких-нибудь проектах, которые могут стать, как сейчас модно говорить, «единорогами» (чья капитализация превышает миллиард долларов. - Ред.). Хотя бы рублевыми?

- Рублевых довольно много. У нас недавно была сделка, по которой один из наших фондов получил 150 млн долларов. Общая оценка компании составила 600 млн долларов. Наша задача не делать всех «единорогами», а помогать тем компаниям, которые имеют очень большой потенциал роста. Они могут стать «единорогами», а могут не стать, но они должны выйти на внешний рынок. И выйти не просто так, а с высокотехнологичной продукцией. Фактически они должны формировать вокруг себя новые рынки. Вот с такими компаниями мы стараемся работать.

- Заключительный вопрос. Как нам стимулировать инновации? Если сравнивать с США, там настоящий бум, каждый хочет стать молодым стартапером, который создаст, условно, новый Apple. У нас тоже есть какие-то точки кипения, как сейчас модно говорить, но они микроскопические. Как эту культуру развить?

- Вы задаете такой вопрос, знание ответа на который может перевернуть весь мир. Мы должны пробовать. Так же, как и в Штатах. Мы не должны упускать возможности и не должны бояться ошибок. Мы должны рисковать. А главное, нам нужна энергия людей, которые не 40 часов в неделю от звонка до звонка работают за фиксированную зарплату, а тех, кто хочет полностью посвятить себя своему делу. Тогда и у них, и у нас все будет получаться.

Фото: РВК

СПРАВКА «КП»

Два венчурных прорыва

- «Сканэкс»

Компания сформировала «Морской портал». Это информационная среда для мониторинга того, что происходит на Северном морском пути. Сложная логистическая система, совмещающая технологии спутников, дистанционного зондирования и беспилотных средств. Северный морской путь развивается. Компаниям, которые проводят там суда, необходимо в каждый момент времени понимать, где что происходит, и принимать решения. У компании уже есть 40 заказчиков внутри страны, ведутся переговоры с иностранцами.

- «ЭкзоАтлет»

Производство медицинских экзоскелетов, которые нужны для реабилитации больных, перенесших травмы позвоночника, инсульты. Эти приспособления учат таких людей заново ходить. У компании уже появились инвесторов из Китая и Кореи.