Станет ли Арктика территорией устойчивого развития

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге для участия в восьмой международной встрече государств - членов Арктического совета под эгидой Совета безопасности собрались представители 15 государств.

Кроме постоянных членов Арктического совета, на встречу приехали представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии.

Уровень мероприятия - представительный. Российскую делегацию на встрече возглавлял секретарь Совбеза Николай Патрушев. В ее состав также вошли представители администрации президента, МИД, Минэнерго, Минтранса, МЧС, Минприроды, Минвостокразвития, Федерального агентства по делам национальностей, представители госкорпораций и бизнеса, руководители научных учреждений. Также присутствовал специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, который на днях отметил 80-летний юбилей.

Встреча проходила на борту теплохода «Леонид Соболев», который проследовал из Петербурга на легендарный остров Валаам в Ладожском озере и обратно. Но прежде участники конференции посетили Российский этнографический музей, где ознакомились с уникальными предметами культуры и быта древних народов России, а на Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки к могилам ленинградцев, погибших во время блокады города в годы Великой Отечественной войны.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии. А с 2011 года в нашей стране начали проходить международные встречи государств - членов совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности, которые организуются под эгидой Совета безопасности России. Ключевыми участниками организации стали его постоянные члены - страны, часть территории которых находится в Арктике, - это Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы региона. Статус наблюдателя в организации получают неарктические государства, а также межправительственные, межпарламентские, всемирные, региональные и неправительственные организации, которые могут внести весомый вклад в его работу.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА ВСТРЕЧЕ

Арктика - ее стратегическая стабильность, создание безопасной транспортной инфраструктуры, экологический, культурный и социальный аспекты развития региона волнуют сегодня все мировое сообщество. Освоение территории, примыкающей к Северному полюсу, даст человечеству доступ к новым ресурсам, позволит проложить оптимальный торговый путь из Тихого океана в Атлантику, создаст уникальные туристические маршруты. С точки зрения экономики сплошные плюсы.

Об этом в своем вступительном слове говорил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев:

- Амбициозной задачей является формирование основ для успешного экономического освоения региона. Суровые условия Арктики делают многие начинания настолько сложными, что их осуществление возможно лишь в тесном международном сотрудничестве. Особое внимание необходимо уделить раскрытию транспортных возможностей Крайнего Севера, которые до сих пор не используются в должной мере. Речь идет в первую очередь об усилении роли Северного морского пути, для развития которого российская сторона прикладывает большие усилия.

Однако при этом все прекрасно понимают, что перспективы развития северного региона не должны стать прерогативой одной страны. Это общая задача человечества, которая, по оценкам экспертов, может научить государства работать сообща, не взирая на острые вопросы, которых сегодня в мире накопилось немало. «Общего у нас гораздо больше, чем того, что нас разъединяет» - слова норвежского дипломата Борда Ивара Свендсена наглядно демонстрируют международную работу по поиску консолидированных решений о будущем Арктики.

С ним солидарен посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов:

- Убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться дипломатическим путем, за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения.

Отдельная тема - устойчивое развитие региона. Стоит отметить, что это словосочетание звучало в выступлении каждого из более чем сорока докладчиков международной встречи. Порой не один раз.

- Устойчивое развитие арктического региона возможно только при отказе заинтересованных стран от архаичных геополитических игр, в которых победитель получает все; в этой части мира нет конфликтного потенциала, требующего военного вмешательства, - уверен Николай Корчунов.

Особую роль устойчивого развития отметил и посол Исландии, которая в 2019 - 2021 годах возглавляет Арктический совет, Эйнар Гуннарссон:

- Исландия будет уделять особое внимание четырем приоритетным направлениям работы: арктическая морская среда, решения в области климата и зеленой энергетики, население и общины Арктики, а также укрепление Арктического совета.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

Устойчивое развитие - это комплекс экономических и социальных мер, при которых использование природных ресурсов, научно-техническое развитие, инвестиционная поддержка и прочие изменения согласованы друг с другом и нацелены на создание и укрепление условий для гармоничной жизни всего человечества.