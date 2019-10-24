В Брянске для незрячих и слабослышащих откроют уникальный киноконцертный зал

Людям с ограниченными возможностями здоровья очень тяжело вести самостоятельную активную жизнь. Для них даже возможность отдохнуть и посмотреть хорошее кино превращается в испытание. Брянское отделение Всероссийского общества слепых решило помочь инвалидам почувствовать себя обычными людьми с помощью программы «Расширяем горизонты».

При поддержке президентского граната на базе Брянского дома культуры ВОС будет создан новый современный уникальный культурно-спортивный реабилитационный комплекс для людей с нарушением зрения и слуха. Специальное оборудование поможет инвалидам по зрению и слуху «смотреть» кино, театральные постановки и даже наблюдать за конкурсными выступлениями.

Авторы уникального проекта обращают вниманию на проблему реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, которые зачастую становится заложником четырех стен. Команда Брянское отделения отмечает, что такая ситуация неизбежно ведет к развитию депрессии, а в некоторых случаях даже к суициду. Именно поэтому важно вовремя поддержать инвалида и помочь ему адаптироваться в обществе.

Культурно-досуговые, творческие и спортивно-оздоровительные мероприятия могут помочь выйти из замкнутого круга. Появление нового комплекса позволит людям с ограниченными возможностями здоровья эффективно реабилитироваться.

Новый современный комплекс будет единственный в Центральном федеральном округе киноконцертным залом с тифлокомментированием и субтитрированием – оборудованием, которое позволит инвалидам по зрению и слуху наслаждаться кино.

Для слабовидящих тифлокомментарий будет лаконично описывать действия, предметы и пространство без специальных пояснений словами. Субтитры помогут людям с нарушенным слухом: текстовое сопровождение видеоролика будет дублировать и дополнять звуковую дорожку кинофильма и телепередачи.

Вместе с новым киноконцертном в культурно-спортивном реабилитационном комплексе создадут 8 творческих коллективов, 8 клубов по интересам, 3 студии и 6 спортивных клубов.

В здании Брянского дома культуры ВОС сделают капитальный ремонт. На реставрацию уже привлечено 11 миллионов рублей. Для уникального киноконцертного зала закупят комплексы для тифлокомментирования и субтитрирования. Более того необходимо приобрести специальное световое оборудование для сцены и зрительного зала, компьютер с речевым вводом информации, цифровой фотоаппарат для качественной съемки мероприятий и велотандем для спорта и туризма.

После начала работы киноконцертного зала у команды Брянского отделения Всероссийского общества слепых есть планы провести Фестиваль самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы», куда пригласят участников из 6 регионов Центрального федерального округа.

Стоит отметить, что Брянское отделение ВОС проводит много культурно-досуговых мероприятий для слепых, слабовидящих, слабослышащих и других людей с ограниченными возможностями здоровья. Так в феврале в Дворце культуры города Сельцо инвалиды по зрению приняли участие в конкурсно-реабилитационном мероприятии «В мире басен Крылова» с использованием системы Брайля. Мероприятие окончилось традиционным чаепитием.

В марте для слабовидящих и незрячих была организована интеллектуальная игра «Поле чудес» в танцевальном зале Дворца культуры в любительском объединении «Преодоление». Темой игры стал животный мир, а конкретно «Собаки». Все участники реабилитационно-досугового мероприятия были награждены призами.