2019-10-30T18:52:07+03:00
Общество

В Брянске медсестер учат ухаживать за неизлечимо больными детьми

В городе появилась школа детской паллиативной медицины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Брянске для медсестер открылась школа детской паллиативной медицины. Фото: БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»В Брянске для медсестер открылась школа детской паллиативной медицины. Фото: БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»
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Неизлечимая болезнь - страшные слова. Но если недуг нельзя победить - это не значит, что человеку невозможно помочь. Облегчить боль, подарить радость, поддержать... Особенно, если за плечами у человека - не так уж и много лет.

Детская паллиативная помощь — это очень важное направление. Она включает и систему ухода за неизлечимо больным ребенком, и психологическую поддержку его родителей. Ведь невозможно представить отчаяние матери, вынужденной беспомощно смотреть, как угасает самый близкий для нее человек.

— Уход за умирающим ребенком – очень сложная задача для семьи,— говорят в Ассоциации сестринского персонала Брянской области. — К постоянному стрессу добавляются переживания из-за сложных обязанностей по уходу.

В этой ситуации на плечи медсестры ложится огромная ответственность. Именно она чаще всего находятся рядом с паллиативными больными и их родственниками. Медицинская сестра должна уметь помочь больному ребенку и поддержать его семью, подобрать нужные слова и дать ответы на все вопросы.

Поэтому в Ассоциации сестринского персонала Брянской области решили помочь младшему медперсоналу, который играет важную роль в системе паллиативной помощи детям. Благодаря полученному президентскому гранту в Брянске открыли специальную «Школу сестринского ухода в детской паллиативной медицине».

Это очень важный проект для Брянска, так как раньше в городе полностью отсутствовала хосписная помощь неизлечимо больным детям, не было выездной, мобильной паллиативной службы, а средний и младший медицинский персонал имел только самые базовые знания о паллиативе детей.

- Вопрос развития паллиативной помощи на Брянщине общественники подняли ещё в 2015 году. После мониторинга и анализа ситуации эксперты регионального отделения ОНФ совместно с представителями медучреждений, департамента здравоохранения области, регионального департамента семьи, социальной и демографической политики начали работу по данному направлению. В итоге, благодаря совместной продуктивной работе, на Брянщине отмечены позитивные перемены в оказании паллиативной помощи. В ЦРБ муниципальных образований открываются отделения с паллиативными койками. В рамках оказания выездной паллиативной помощи врачи и средний медицинский персонал прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. Приобретен автомобиль для выездной бригады. Планируется покупка еще одного автотранспортного средства, - говорят в Ассоциации сестринского персонала.

«Школу сестринского ухода» стала еще одним важным шагом в создании в регионе системы оказания детской паллиативной помощи.

Слушателями школы стали не только медсестры, но и педиатры, психологи, социальные работники, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и родственники неизлечимо больных детей. Все они приняли участие в образовательных мероприятиях, которые включали теоретические семинары и обучение навыкам ухода за тяжелобольным ребенком.

Кроме того, медсестры провели анкетирование среди семей, в которых воспитываются тяжелобольные дети, чтобы выяснить их нужды и потребности. Всем участникам школы раздали специальную информационную брошюру о детской паллиативной помощи, в которой представлены контакты организаций, оказывающих поддержку в решении социальных, благотворительных и юридических вопросов на территории Брянской области.

Совещание экспертной группы проекта «Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине». Фото: БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»

Совещание экспертной группы проекта «Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине». Фото: БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»

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