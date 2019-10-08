«Пацаны позвали разобраться»: в Подмосковье кавказцы устроили поножовщину в кафе

Ночное застолье в кафе в Серебряных Прудах закончилось поножовщиной и дракой стульями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

Как «КП» рассказали собственные источники, все началось с обычной нетрезвой ссоры между двумя столиками. Слово за слово — и одна из компаний позвала на подмогу друзей. Прямо ночью к ним примчались молодые люди, которым по 22 и 24 года, — выходцы с Северного Кавказа.

- Пацаны позвали приехать разобраться, - признается один из дебоширов на оперативной съемке. - Ну мы ночью приехали помочь, так и остались.

- А в чем помочь надо было?

- Да там кое-какие разборки оказались. Надо было поговорить, обсудить, - с улыбкой говорит задержанный.

На кадрах видно, как помощники начинают обсуждение: сходу дают в челюсть одному из противников. Дальше начинается драка, в ход идут ножи и стулья. Достается и девушке из команды соперников — в нее тоже летит стул.

Серьезно пострадал только один человек. Его госпитализировали с множественными колото-резаными ранениями. Нападавших задержали в этот же день, хоть и молодые пытались скрыться и прятались в ближайшем лесу.

Возбуждены уголовные дела по ст. 213 «Хулиганство» и ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»УК РФ. По ним предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 и 15 лет соответственно.