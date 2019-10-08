2019-10-08T12:58:39+03:00
Происшествия

«Пацаны позвали разобраться»: в Подмосковье кавказцы устроили поножовщину в кафе

Молодым людям грозит до 8 и 15 лет лишения свободы за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью [видео]
Екатерина Маслова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Нападавших задержали в этот же деньНападавших задержали в этот же деньФото: Оперативная съемка
Изменить размер текста:

Ночное застолье в кафе в Серебряных Прудах закончилось поножовщиной и дракой стульями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

Как «КП» рассказали собственные источники, все началось с обычной нетрезвой ссоры между двумя столиками. Слово за слово — и одна из компаний позвала на подмогу друзей. Прямо ночью к ним примчались молодые люди, которым по 22 и 24 года, — выходцы с Северного Кавказа.

- Пацаны позвали приехать разобраться, - признается один из дебоширов на оперативной съемке. - Ну мы ночью приехали помочь, так и остались.

- А в чем помочь надо было?

- Да там кое-какие разборки оказались. Надо было поговорить, обсудить, - с улыбкой говорит задержанный.

На кадрах видно, как помощники начинают обсуждение: сходу дают в челюсть одному из противников. Дальше начинается драка, в ход идут ножи и стулья. Достается и девушке из команды соперников — в нее тоже летит стул.

Серьезно пострадал только один человек. Его госпитализировали с множественными колото-резаными ранениями. Нападавших задержали в этот же день, хоть и молодые пытались скрыться и прятались в ближайшем лесу.

Возбуждены уголовные дела по ст. 213 «Хулиганство» и ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»УК РФ. По ним предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 и 15 лет соответственно.

Нападение кавказцев с ножами на посетителей кафе.Пятеро мужчин устроили разборки с посетителями кафе в подмосковных Серебряных Прудах

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Криминально-боевой маркетинг: массовая драка на новосибирском рынке могла быть срежиссированной
Сейчас возле Хилокского и Малыгинского рынков работают полицейские и Росгвардия, а киоски остались без продавцов. Простая история о рэкетирах оказалась с подводными камнями...
«Никому ничего не рассказываете. Он - черт»: главный защитник Михаила Хачатуряна знал, как дядя издевается над тремя дочками
«Комсомолка» публикует переписку, которая полностью опровергает показания, которые племянник убитого дал следствию [эксклюзив kp.ru, фото]
Психиатр о нападении на полковника СК: У нас никто не имеет право контролировать психбольного, пока не произойдет что-то ужасное
Специалист рассказал "КП", почему психически нездоровые люди могут годами скрываться от контролирующих органов и свободно перемещаться по стране
Новости 24