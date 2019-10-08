Эксперт о заявлении спецпредставителя ОБСЕ о Крыме: Какой-нибудь француз мог бы сразу послать этого посла куда подальше.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал «КП» заявления спецпредставителя ОБСЕ о Крыме и реакцию на его слова украинской дипломатии

- Почему украинский посол в Австрии высказал недоумение тем, что сказал представитель ОБСЕ Сайдик — тот ведь просто привел исторические факты по Крыму?

- Сайдика представляют одним из активных участников продвижения «формулы Штайнмайера» - но это не так. Он не двигатель процесса - но его подпись там есть, когда договорились признать именно в такой форме. Что касается позиции украинских дипломатов — у них есть набор требований, которые они по должности обязаны делать в стране пребывания.

- Какие требования?

- Если какая то фирма на карте Европы окрасила Крым в цвета России — украинский дипломат обязан заявить протест. Потому что это его работа.

- В Европе прежде Крым российским вслух не признавали, сейчас что-то сдвинулось?

- Когда речь идет о Крыме, то западные представители традиционно не признают его российским в своих заявлениях. И требования украинского посла называть Крым так, как им - то есть, Киеву, нравится — это просто часть их работы. Другое дело, то, как на это будут реагировать выступающие. Тот же Сайдик или кто-то другой. Какой-нибудь француз мог бы сразу послать этого посла куда подальше.

- Сайдик дипломат опытный…

- Он, конечно, такого сделать не может. Я не знаю, отвечал ли он на реплику украинского дипломатического представителя.

- Похоже, не было там ответа...

- И правильно, что не отреагировал. Думаю, это правильная форма. Ну, а как ведут себя послы США в Германии или в Украине - они себе тоже много чего позволяют! По принципу: ты, конечно, ученик, но никто не заставляет тебя быть лучшим учеником.

- Для украинских дипломатов принципиально, чтобы в устах европейских чиновников, когда звучит « Крым» сопровождающим звучало и слово «аннексия»?

- Конечно. Они хотят этого определенно. Если подобного не звучит или этого избегает в своих заявлениях какой-то важный европеец, вроде спецпредставителя ОБСЕ — то чиновники украинского внешнеполитического ведомства воспринимают подобное как наезд на Украину. И возмущаются, что ставится под сомнение европейская поддержка Украины в этом вопросе.

- Изменение отношения Европы к Украине и к тому, как она соблюдает Минск - чувствуется на самой Украине?

- Чувствуется. Оно вроде бы косвенное и явно будто бы не проявляется. Никто вслух прямо не требует: а ну, давайте быстрее выполняйте свою часть минских соглашений! Но все не так просто. В комплексе мер по выполнению минских соглашений есть пункт по безопасности. Он стоит раньше, чем политические обязательства Украины.

- Не должно быть наоборот?

- Нет. Сначала отвод всеми сторонами тяжелых вооружений на равное расстояние - в целях создания безопасного пояса. Этому процессу будет содействовать ОБСЕ. И так далее. Но этого не произошло. А раз этого не произошло — это стоит номером два. А первым пунктом стоит всеобъемлющее прекращение огня — чего тоже не произошло.

- Киев опять обвинит Москву в срыве соглашений?

- Сейчас украинская сторона говорит — давайте сначала сделаем вот это! И нельзя сказать, что эта сторона совсем не права. Она в своих интересах интерпретирует минские соглашения. То, что оно стоит четвертым, не значит, что оно должно выполняться четвертым по очереди. Проблема минских соглашений — они ночью их согласовывали и прописали так, что их можно интерпретировать и так, и эдак. А интерпретации приводят к гибели людей. Это недостаток договоров. По Дейтонским соглашениям они сидели две недели - сутки напролет. Согласовали каждую букву — и получилось то, что интерпретируется однозначно. А здесь в одну ночь все подписали.