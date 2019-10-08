2019-10-08T13:38:48+03:00
Происшествия

В Москве у заведующего реанимацией угнали новенький Лексус за 7 млн рублей

Врач на две недели оставил дорогостоящее авто на парковке у дома, а вернувшись уже не обнаружил свою машину
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полиция проводит проверку по факту угона и разыскивает неизвестных, похитивших дорогостоящий автомобильПолиция проводит проверку по факту угона и разыскивает неизвестных, похитивших дорогостоящий автомобильФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию обратился заведующий отделением анестезиологии-реанимации детской клинической больницы святого Владимира Евгений Петрин. Мужчина сообщил правоохранителям, что неизвестные угнали его Лексус, который Евгений оставил утром 13 сентября около одного из домов в районе Бирюлёво Восточное.

"Около 6 утра 13 сентября Евгений припарковал свой автомобиль напротив жилого дома по улице Бирюлевской. Мужчина уехал на две недели, а вернувшись вечером 30 сентября - обнаружил, что его Лексус LX570 2019 года выпуска исчез. Ущерб от действий угонщиков составил порядка 7 миллионов рублей", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту угона и разыскивает неизвестных, похитивших дорогостоящий автомобиль у заведующего отделением реаниматологии детской больницы имени святого Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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