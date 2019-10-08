В Москве у заведующего реанимацией угнали новенький Лексус за 7 млн рублей

В полицию обратился заведующий отделением анестезиологии-реанимации детской клинической больницы святого Владимира Евгений Петрин. Мужчина сообщил правоохранителям, что неизвестные угнали его Лексус, который Евгений оставил утром 13 сентября около одного из домов в районе Бирюлёво Восточное.

"Около 6 утра 13 сентября Евгений припарковал свой автомобиль напротив жилого дома по улице Бирюлевской. Мужчина уехал на две недели, а вернувшись вечером 30 сентября - обнаружил, что его Лексус LX570 2019 года выпуска исчез. Ущерб от действий угонщиков составил порядка 7 миллионов рублей", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту угона и разыскивает неизвестных, похитивших дорогостоящий автомобиль у заведующего отделением реаниматологии детской больницы имени святого Владимира.