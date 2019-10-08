В ООН разозлились на американские власти

Политика американских властей по невыдаче виз иностранным дипломатам достала, похоже, уже и саму ООН. Последней каплей стал отказ допустить на заседание Генеральной Ассамблеи нескольких сотрудников МИД России и Ирана. Ответом на этот демарш Вашингтона стала «забастовка» двух комитетов Генассамблеи. Свою работу на сутки приостановили комитеты по разоружению и по правовым вопросам.

Десять членов российской делегации — среди них сенатор Константин Косачев, не смогли прибыть на заседания в Нью-Йорк, поскольку американская сторона затянула процесс рассмотрения виз. Москва будет наставать, чтобы комитет по разоружению не начал работу, пока США не выдадут визы россиянам, сказал заместитель российского постпреда в Женеве, Андрей Белоусов.

А иранцы категорически не согласны на принятие плана работы правового комитета, так как ни один из членов их делегации не получил американской визы.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже намекнул на то, что пришла пора перенести штаб-квартиру ООН в другое место, например в Женеву или Вену, где дипломатам не будут чинить визовых препятствий. Лавров напомнил, что ранее США отказали в визах Дмитрию Рогозину и депутату Госдумы Леониду Слуцкому, которые до этого не раз посещали страну.