2019-10-08T14:58:46+03:00
Экономика

Запретят ли в России крафтовое пиво

Эксперты рекомендуют почитать сам нашумевший регламент и не пугать народ
Елена ОДИНЦОВА
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Эксперты рекомендуют почитать сам нашумевший регламент и не пугать народ.Эксперты рекомендуют почитать сам нашумевший регламент и не пугать народ.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Любители пива взбудорожены. Вроде как с января 2021 года под запрет может попасть очень уважаемое многими крафтовое пиво. Это то, что производят маленькими партиями по своим собственным рецептам небольшие частные пивоварни. Крафтовое пиво обычно разнообразнее по вкусовым качествам, чем «поточная» продукция крупных компаний, которую можно найти в супермаркетах. За что и ценится. Так что, всему миру можно, а россиянам — нет?

Слухи о запрете СМИ связывают с вступлением в силу нового технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Регламент этот действительно начинает действовать с 9 января 2021 года. А Россия как член ЕАЭС должна ему следовать. И вроде как существование крафтового пива этим самым регламентом не предусмотрено, а значит его производство придется свернуть. Либо оно будет считаться контрафактным.

Уже пошли и опровержения. Как пояснил член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса («Опора России») Алексей Небольсин, крафтовое пиво — это чисто народное название. В законодательстве такая категория и не была прописана — стало быть, а что запрещать? К тому же техрегламент только регулирует содержание в пиве разных ингредиентов.

-В техрегламенте прописан состав разных видов пива, а также, что можно считать пивом, а что должно считаться пивным напитком. Крафтовое же пиво — это скорее способ производства, - пояснил «КП» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. И посоветовал посмотреть сам регламент.

Он, кстати, опубликован еще в декабре 2018 года — так что о какой-то сенсации на рынке пивоварения речь точно не идет.

Итак, согласно новому техрегламенту, к пивоваренной продукции относится «пиво», «пиво пшеничное», «пиво специальное» (может добавляться, например, плодово-ягодное сырье), «пивные напитки» (менее строгие требования к содержанию зернопродуктов, сахара, пищевых добавок, ароматизаторов и т. п.). Крафтовое пиво, если оно не подпадает по требованиям регламента в категорию «пиво», может оказаться, в зависимости от состава, например, пивом специальным. Или пивным напитком. Что совсем не запрещено.

Как говорят сами пивовары, каких-то невероятных новшеств в регламенте нет — примерно те же требования к напитку, который вправе называться пивом, прописаны в действующем ГОСТе.

- Когда регламент обсуждался, действительно было много баталий по поводу параметров, по которым пиво отличается от пивных напитков. Но беспокойство проявляли в основном не мелкие пивоварни, а наоборот, некоторые крупные предприятия, - рассказывает Дмитрий Янин. - Что касается крафтового пива и претензий к его производителям, то там актуальнее совсем другой сюжет. Налоговые органы уже несколько лет проявляют озабоченность, что с части такой продукции фактически не платятся никакие налоги и акцизы. И много разговоров идет о том, что надо обязать мелкие пивоварни установить приборы учета своей продукции. Если это произойдет, такая продукция подорожает. Это более реальная перспектива, чем запрет крафтового пива как такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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