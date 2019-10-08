2019-10-08T15:05:23+03:00
Звезды

Олеся Судзиловская показала интимный подарок мужа

Актриса появилась на красной дорожке премьеры картины «Дикая лига»
Алина ЧЕРНОВА
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Судзиловская появилась в блеске бриллиантовСудзиловская появилась в блеске бриллиантовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В кинотеатре «Октябрь» в минувший понедельник показали новый фильм Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига». Главные роли в картине исполнили Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров, Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская и знаменитый «горец», секс-символ 90-х Эдриан Пол.

— Чемпионат мира изменил нашу страну на «до» и «после». Мы все мгновенно стали фанатами футбола. Если раньше кто-то был просто болельщиком, то сегодня он без этой игры вообще жить не может. Все, что вы увидите, создано людьми, которые очень любят футбол и кино! — интриговал зрителей Игорь Добровольский, продюсер фильма.

На красной дорожке продюсеры фильма вручили юным футболистам из команды «Вятич 2011» футбольные мячи, подписанные Игорем Акинфеевым, Артемом Дзюбой, Романом Зобниным и Алексеем Миранчуком.

В кинотеатре «Октябрь» в минувший понедельник показали новый фильм Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кинотеатре «Октябрь» в минувший понедельник показали новый фильм Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А красавица Судзиловская появилась в блеске бриллиантов — шикарные серьги, кольцо с увесистым каратником, браслеты, инкрустированные бриллиантами.

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Особенно привлек внимание гостей премьеры браслет в белом золоте 585 пробы с кулонами в виде фигурок двух мальчиков в белых бриллиантах.

Судя по всему, бриллиантовые фигурки малышей олицетворяют сыновей актрисы. Видимо, это трогательный подарок мужа Олеси бизнесмена Сергея Дзебаня.

Особенно привлек внимание гостей премьеры браслет в белом золоте 585 пробы с кулонами в виде фигурок двух мальчиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особенно привлек внимание гостей премьеры браслет в белом золоте 585 пробы с кулонами в виде фигурок двух мальчиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Фильм рассказывает о зарождении футбола в России. По сюжету Варлам (Владимир Яглыч) решает покинуть родные края, оставив позади старую жизнь бурлака, ради того, чтобы быть с любимой. С целью заработать хоть немного денег в столице, он участвует в драке «стенка на стенку», где его и замечает англичанин и заядлый игрок Паркер (Эдриан Пол). Он дает ему шанс попробовать себя в качестве профессионального футболиста. И это в Москве начала XX века, когда игра принадлежала только аристократам! Найдя поддержку азартного и патриотично настроенного фабриканта Родиона Балашова (Дмитрий Назаров), он участвует в создании первой народной команды и становится лидером, доказав, что русскому человеку все по плечу.

Съемки проходили в Подмосковье, поселке Горки и Ленинские, Ярославле, Костроме и Краснодарском крае. Специально для фильма продюсеры воссоздали улицы Хитровки и интерьеры помещений дореволюционной России, а также построили футбольный стадион начала 20 века.

Олеся Судзиловская показала интимный подарок мужа.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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