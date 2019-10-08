2019-10-08T18:08:20+03:00
Звезды

Басков прячет глаза от поклонников

В новом имидже артист появился в клипе «Сердце на сердце»
Алина ЧЕРНОВА
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Николай Басков появился в клипе «Сердце на сердце» в новом имидже. Фото: архив Николая БасковаНиколай Басков появился в клипе «Сердце на сердце» в новом имидже. Фото: архив Николая Баскова
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Танцующий нон-стопом Николай Басков в содружестве с балетом — вот в общем-то краткое содержание нового ролика артиста. Кстати, клип получился симпатичным - под стать не по-осеннему легкой романтичной песенке.

Плюс ко всему в видео «Сердце на сердце» Николай появился в обновленном спортивном имидже: спрятал глаза за стеклами темных очков, вместо парадных туфель надел кроссовки, а отутюженные брюки сменил на широкие штаны неонового оттенка.Этим летом Николай Басков и поэт Михаил Гуцериев представили новую совместную работу «Сердце на сердце». Музыку к песне написала композитор и автор многочисленных хитов Виктория Кохана. Режиссёром видео выступил Серёжа Ткаченко.

Артист спрятал глаза за стеклами темных очков, вместо парадных туфель надел кроссовки, а отутюженные брюки сменил на широкие штаны неонового оттенка. Фото: архив Николая Баскова

Артист спрятал глаза за стеклами темных очков, вместо парадных туфель надел кроссовки, а отутюженные брюки сменил на широкие штаны неонового оттенка. Фото: архив Николая Баскова

Николай Басков - Сердце на сердце .

«Сердце на сердце» — девятая совместная работа Николая Баскова и Михаила Гуцериева. И это девятый клип, который режиссёр Серёжа Ткаченко снимает для Николая.

- Сергей — один из самых уважаемых мною клипмейкеров, и мы стремились сделать что-то оригинальное, чего ещё никогда не было в моих клипах, — рассказывает Николай Басков. -Я очень рад, что клип бьёт сильнейшей энергией через край: энергией музыки Виктории Кохана и стихов Михаила Гуцериева, с которым мы давно сотрудничаем. Мы стремились максимально использовать возможности танцевального жанра, когда певец голосом выражает эмоции, а танцор через пластику доносит смысл стихов, - объясняет задумку ролика Николай Басков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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