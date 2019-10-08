Александр Дрозденко: "Для поддержки новых предприятий мы дадим им статус "регионального инвестиционного проекта"

В ходе встречи с руководителями компаний-членов Российско-Германской Внешнеторговой палаты губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обсудил вопрос о совершенствовании системы налоговых льгот. В частности, глава региона заверил, что с 2020 года для поддержки вновь созданных промышленных предприятий область будем предоставлять им статус "регионального инвестиционного проекта".

Участники РИП могут рассчитывать на пониженную до 10% ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет Ленинградской области. Срок действия специального налогового режима устанавливается статьей 284.3 НК РФ – до 1 января 2027 года либо до достижения суммы предоставленных налоговых льгот пятидесяти процентов от объема осуществленных в рамках инвестпроекта капитальных вложений.

Отметим, что в отличие от уже действующих льгот, предоставляемых для относительно крупных проектов (инвестиции — от 300 млн рублей), новым режимом смогут воспользоваться и средние предприятия, поскольку объем капиталовложений, необходимый для включения в реестр региональных инвестиционных проектов может составлять сумму от 50 млн рублей.

Еще одно важное "но" – предприятие должно быть полностью новое: то есть доходы от реализации товаров, выпущенных на созданном в рамках инвестпроекта производстве, должны составлять не менее 90% всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы.

К слову, Ленобласть первой из регионов перешла на предоставление в электронном виде услуги по регистрации юридических лиц и предпринимателей. Здесь сформирована Инвестиционная команда, в которую входят представители территориальных федеральных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, органов исполнительной власти Ленобласти. Сокращены сроки и количество процедур по регистрации прав собственности, времени постановки на кадастровый учет, подключению к электросетям.

Представители работающих в области компаний выразили благодарность властям Ленинградской области за внимание к их проблемам и нуждам. Председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил, что Александр Дрозденко много делает для развития бизнеса в регионе и выразил надежду, что сотрудничество региона и компаний будет развиваться и дальше.