"Я пока в шоке": Кирилл Сафонов приходит в себя после свадьбы 25-летней дочки и 46-летнего миллионера

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж в Израиле. Избранником 25-летней Анастасии стал 46-летний ирландский финансист Стивен Мерфи. Звездный отец выбор старшей наследницы одобрил, но до сих пор не может прийти в себя от бурной и затяжной свадьбы.

Кирилл Сафонов опубликовал фотографию новоиспеченных мужа и жены. "Молодожены. Я пока еще в некотором шоке, и главные слова придут после, наверное, в Москве. Пока благодарю Господа и судьбу. Знакомьтесь, новая семья! Стивен и Анастасия Мерфи! Как же я вас люблю", - гласит подпись к снимку, на котором дочь Кирилла и тесть, который, к слову, является его ровесником, держатся за руки.

Торжество состоялось в Тель-Авиве в комфортабельной гостинице, расположенной прямо на берегу Средиземного моря. В распоряжении гостей отеля находился огромный бассейн на крыше с панорамным видом на город, спа-зона и фитнес-центр. В Израиль помимо друзей пары прилетел не только счастливый отец невесты, но и его молодая супруга Саша Савельева с полугодовалым сыном Леоном.

anastasiasaf Анастасия с мужем

46-летний актер принял самое непосредственное участие в подготовке торжественной церемонии. "Зови меня папочкой - организатором свадьбы", - писал Кирилл о себе блоге.

sasha_savelieva Выдавать замуж -занятие приятное

Экс-солистка "Фабрики" за месяц до торжества сообщила, что поедет на свадьбу падчерицы, а по приезду в Израиль начала делиться трогательными семейными снимками в блоге. Моментами своего счастья также активно делились Анастасия и Стивен.

Так, на одном из видео молодые выходят из ЗАГСа, причем невеста в буквальном смысле прыгает от счастья, придерживая подол свадебного платья. Перед второй частью вечера дочь Сафонова сменила роскошный наряд на дерзкое мини, чтобы было удобнее танцевать.

anastasiasaf Дочь Кирилла Сафонова со своим 46-летним мужем-миллионером

Анастасия также похвасталась роскошным кольцом с бриллиантами: "Этим утром рука была тяжелее обычного!".

instagram.com/anastasiasaf/

А позже падчерица Савельевой поделилась первым свадебным фото. На черно-белом кадре она улыбается, прижавшись к своему мужу. На девушке свадебное платье без бретелек, а ее голову украшала фата. Образ невеста дополнила крупными сережками. "Спасибо, что дал мне силу, в которой я не знала, что нуждаюсь, и мягкость, которой я не знала, что мне не хватает...", - трогательно подписала кадр дочь Сафонова.

Напомним, матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл Сафонов женился, когда той было всего 16 лет. Пара некоторое время жила в студенческом общежитии, а затем получила комнату в доме актеров Театра Маяковского. Через десять лет супруги решили развестись, но сохранили дружеские отношения. Летом 2018 года Елена умерла от алкоголизма. Ей было всего 42 года.

Что касается дочери актера, то она давно живет за границей. Сначала Настя вместе с матерью уехала в Израиль, а впоследствии перебралась в США, где успешно начала карьеру модели. Именно в Америке Сафонова-младшая познакомилась с будущим мужем. Около двух лет назад ирландский финансист Стивен Мерфи сделал девушке предложение. Миллионер добился большого успеха на рынке криптовалюты.

К слову, когда супруги только обручились, они обещали устроить два праздничных мероприятия: одно в Израиле, второе - в Нью-Йорке. Пока неизвестно, будет ли еще одно пышное застолье в Америке. Пока же гости молодоженов в полном восторге от свадебного переполоха в Израиле.