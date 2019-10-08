2019-10-08T19:57:57+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом Эрдогана

Президент призвал избежать военной операции турецких военных в Сирии
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны. Спешный вывод американских войск из приграничных зон и подготовка турецких вооруженных сил к операции против курдов на сирийской территории сделали положение взрывоопасным.

- Состоялся также обмен мнениями в связи с началом работы Конституционного комитета Сирии, - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии.

Кроме этого на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня. В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
Один из самых известных ведущих политических шоу вдруг, как он сам признался, стал объектом травли. Мы спросили у самого журналиста, что же с ним произошло [видео]
Мария Захарова — о допросе агентами ФБР депутата Инги Юмашевой: Они прекрасно знали, кто она. И виза у неё была не туристическая!
В эфире Радио «Комсомольская правда» спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на вопросы Максима Шевченко и Тины Канделаки и развеяла мифы вокруг инцидента с членом российской делегации в США [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Кремле прокомментировали идею включения США в «нормандский формат»
Колокольцев: таджикские полицейские помогли изобличить в России банду земляков
Госавтоинспекция: необходимо определить статус пользователей гироскутеров
Путин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии
В 2019 году произошло не менее 95 дорожных инцидентов с гироскутерами и самокатами
Правящая партия Украины подготовила проект о легализации медицинской марихуаны
МИД РФ: Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций в ООН
Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд на Россию
В Германии разбился истребитель F-16
В Совфеде предложили блокировать пользователей e-mail за запрещенную информацию
Медведев поручил «с максимальной отдачей» использовать деньги Фонда национального благосостояния
Онлайн-тестирование в проекте «Билет в будущее» прошли 8024 чувашских школьника
Трамп пообещал не бросать сирийских курдов
Ученый рассказал о пользе открытий нобелевских лауреатов по физике
Мьянма стала потенциальным покупателем российских Су-57
Курды могут объединиться с войсками Асада для борьбы с Турцией
Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров
Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Полиция Гонконга задержала не менее 77 человек за ношение масок
В этом году на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов
Песков: Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений