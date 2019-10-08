В Тюмени открылся медицинский форум международного уровня

8 октября в Тюмени открылся медицинский форум, в котором приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, губернатор Александр Моор и более 100 представителей ведущих российских и китайских университетов. Совместное заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и постоянного Совета Российско-Китайской Ассоциации Медицинских Университетов состоялось в большом зале правительства области.

К слову, обе организации были созданы в 2014 году. Совет объединяет ректоров международных вузов, которые на его платформе готовы обсуждать вопросы повышения уровня медицинского образования, проводить научные исследования, вводить современные методы исследования и диагностики. Российско-Китайская ассоциация создана для сотрудничества и укрепления связей между 110 университетами обеих стран, что позволяет углублять двустороннее сотрудничество в сфере образования и науки.

Как заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, перед Минздравом стоит первостепенная задача ликвидировать кадровый дефицит в учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь. И самый главный вызов, который сейчас стоит перед медобразованием не только России, но и мира, – отвечать запросам практического здравоохранения.

"Интеграция между практиками, возможностями академического сообщества – это и есть ключевой вектор развития", - подытожила она.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как в области происходит формирование кадрового потенциала. В числе прочего специалистам-врачам предоставляется жилье. Кроме того, по его мнению, непрерывное образование, использование ресурсов фундаментальной науки, новых технологий и их внедрение в практику играют важную роль.

«Одна из важнейших составляющих национального проекта «Здравоохранение» – профессиональные кадры в медицинских организациях. В нашем регионе строятся и обновляются медучреждения, они оснащаются современным оборудованием, но очень важно, чтобы это оборудование было в руках профессиональных и компетентных специалистов. Только тогда можно решать задачи, обозначенные президентом России в национальных проектах», – подчеркнул губернатор.

Свое мнение о тюменской системе здравоохранения и кадровом потенциале региона высказал академик Китайской академии инженерных наук Баофэн Ян. Он отметил, что его приятно удивил Федеральный центр нейрохирургии, который он посетил, и что именно он может стать отличной стартовой площадкой для сотрудничества китайских центров с Тюменским регионом.

"Это передовой опыт, который заинтересует не только Харбинский медицинский университет, но и университеты Пекина, Шанхая. В ближайшее время мы планируем организовать академические программы обмена, и молодые резиденты из Китая пройдут краткий курс обучения в Тюмени. А китайские центры нейрохирургии, в свою очередь, будут ждать ученых и ординаторов из Тюмени», – подчеркнул Баофэн Ян.

Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко напомнил всем участникам совещания, что в 2019 году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Важность партнерства и стратегического взаимодействия неоднократно подчеркивал президент России. И именно здравоохранение Владимир Путин и президент Си Цзиньпин определили как один из приоритетных секторов для развития такого сотрудничества.

Итогом заседания стало подписание Меморандума о намерениях, которые заключили представители Российско-Китайской Ассоциации медицинских Университетов и Ульяновского государственного университета. Целью Меморандума - оказание ресурсно-методической поддержки, разработка стратегии академического и научно-технического сотрудничества в области традиционной китайской медицины, выполнения совместных проектов и образовательных программ.