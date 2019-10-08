Сторонники «плоской Земли» атаковали Прибалтику

Во вторник в самом сердце Таллинна, возле Ратуши, активисты движения «Плоская Земля» провели митинг. Они развернули плакаты с «аргументами» в пользу того, что наша планета не круглая. Все плакаты были на английском языке, а лектором выступал человек африканской внешности. Прохожие проявляли живой интерес, мол, иностранцы врать не будут, да и тема неожиданная. А вот в соцсетях, куда сразу попали фотографии с действа, такой наглости были совсем не рады. Один блогер сообщил, что проходя мимо, не стал снимать наушники, «чтобы не заразиться». Люди называли плоскоземельщиков разными нехорошими словами и недоумевали, кто «финансирует эту секту». Хороший вопрос, знать бы ответ!

В России таких митингов, конечно, не увидишь, уж больно у нас законодательство о массовых собраниях строгое. А вот в Лондоне, в Гайд-парке собираются регулярно. И чем дальше, тем больше интересующегося народа слушает ораторов. Никто не знает, откуда взялось это учение, кто его финансирует и, главное, зачем, цель какая? Всезнающая Википедия рассказывает какие-то сказки, мол, плоскоземельщиков в мире полтора человека, их главарь давно скончался, не о чем и говорить. Неправда! Только на ю-тьюбе у роликов, рекламирующих абсурдную идею – десятки миллионов просмотров, число сторонников явно не намного меньше. Приходится констатировать, что никто не знает, откуда координируется вся эта активность.

Недавно ученые Техасского технологического университета проводили исследование: они опрашивали людей на таких митингах и встречах. Оказалось, вербовать, подходя с книжкой на улице, как это делают другие сектанты – каменный век. Плоскоземельщиков никто по сути и не вербует. Они просто смотрят ролики на ю-тьюбе и… верят! Начинают искать единомышленников. При этом они сами не знают, где находится центр организации и кто во главе. А центр есть, потому что бросается в глаза: ролики в ю-тьюбе продвигают (рекламируют) за деньги. И очень приличные. Если вы посмотрите один, вас еще несколько месяцев будут преследовать такие же ролики. Такая реклама дорого стоит. И кто-то же платит? Ю-тьюбу надо подходить к делу более ответственно, говорит автор исследования, профессор Эшли Ландрум. Только что-то подсказывает, что социальная сеть рада деньгам и не задает лишних вопросов.

Совсем недавно американский режиссер Дэниел Джей Кларк выпустил документальный фильм «За кривой»: он попытался проникнуть в ядро организации, но тоже мало что получилось. Он считает, что людей толкает в объятия нового учения их религиозность: Библия ведь считает Землю плоской (на самом деле нет). Многих подкупает другой постулат ереси: мол, за пределами Антарктиды есть континент, на котором живут счастливые могущественные люди, которые и правят миром. Если туда попасть, все твои проблемы решатся сами собой. Вот только не пускают туда, для чего и придумали ложь о круглой Земле. Наверное, люди хотели бы избавиться единым махом от всех бед, вот и манит их это учение.

Тем временем то, что зародилось в соцсетях, все активнее выходит в люди, и не только в Гайд-парке, где, кроме плоскоземельшиков, кого только нет. На недавнем съезде сторонников плоской Земли в США были тысячи и тысячи человек. Участники действа описывают впечатления от съезда в самых экстатических тонах: испытали нирвану, получили заряд энергии и прочее в том же духе. Журналистам, которые там было, показалось, что съезд собрал всех альтернативщиков: там были люди, не верящие в прививки, в то, что американцы были на Луне, и сторонники версии, что миром правит некая инопланетная раса (а президенты и премьеры всего лишь марионетки).

Кажется, разные такого рода учения бродили-бродили, и вот нашлись некие неизвестные нам люди, которые собрали эту разношерстную публику под одними знаменами. Конечно, скорее всего, дело тут коммерческое: как и в случае со «штурмом» базы в США, где якобы держат в плену инопланетян, кто-то просто хочет заработать денег. Продавать сувениры, например, или собрать персональные данные, да и загнать какой-нибудь крупной корпорации, которая за такими данными охотится. Но кто знает, ограничиваются ли организаторы движения только коммерцией.