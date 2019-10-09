В России потратят миллиарды, чтобы уволить «ненужных» чиновников

Власти задумали очередную реформу. Нужно расстаться с сотнями тысяч чиновников, чтобы поднять зарплаты оставшимся. Зачем? А иначе ценные кадры разбегутся по частным структурам, где больше платят.

Переселение народов

- Центральные аппараты потеряют 10% сотрудников, территориальные органы - 5%. В 2021-м пройдет сокращение вторых еще на 10%, то есть за два года 15%, - обрисовала контуры грядущей реформы первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

Центральные аппараты - это госслужащие из столицы. Сотрудники министерств, Госдумы, Совета Федерации и других органов власти. Ну а территориальные органы, как нетрудно догадаться, представители этих органов на местах. Есть, например, главный офис Федеральной налоговой службы, а есть тысячи инспекций в городах и весях страны.

Численность этих двух групп чиновников отличается разительно.

- 10% центрального аппарата - это пять тысяч человек, а 15% территориальных органов - это уже примерно 207 тысяч, - поделилась с «КП» расчетами доцент кафедры местного самоуправления Высшей школы экономики Ольга Моляренко. - Значит, реформу планируют провернуть в первую очередь за счет служащих низшего уровня, за счет провинции. Вчерашним чиновникам придется искать новую работу. Шансов, что они найдут ее в тех же малых городах, немного. А значит, централизация усилится. Из глубинки люди будут переезжать в столицы регионов, а оттуда - в Москву. Этой тенденции не первый год, но очередная реформа придаст ей новое ускорение.

Чиновники обещают, что на функциях подпадающих под сокращение ведомств это никак не скажется. Параллельно же пересматривают и сокращают требования к бизнесу. То есть у специалистов, например, Роспотребнадзора, будет меньше поводов придраться к кафе или магазину, а значит, и работы поубавится.

Насколько справедливы такие расчеты, покажет время. Эксперты вспоминают другую недавнюю реформу, в ходе которой власти «оптимизировали» систему здравоохранения. В итоге многие больницы закрылись, специалисты переехали в крупные города, а получить квалифицированную помощь на местах стало сложнее.

Нужно расстаться с сотнями тысяч чиновников, чтобы поднять зарплаты оставшимся.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Голова отросла снова»

Только за последние 10 лет это уже третья волна сокращения чиновников. В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев постановил уволить каждого пятого госслужащего. Отряд если и заметил потерю бойца, то ненадолго: уже через пять лет чиновников стало столько же. В 2016-м власти сделали еще один подход, но планку установили пониже - 10%. И опять как в сказке: отрубленная голова отросла снова, теперь уже через три года.

- Пока нынешние начинания властей ничем особо не отличаются от предыдущих кампаний. Но без них чиновничество разрослось бы еще больше, - уверен директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков. - К тому же у госструктур масса возможностей провести сокращения исключительно на бумаге. Так, почти нигде штат не укомплектован полностью, обычно процентов на 80 - 85. И как раз эти незанятые места первые пойдут под нож.

Сокращение штатов не самоцель. Власти пытаются сделать работу на государство привлекательной в глазах перспективных специалистов - пока конкурировать с корпорациями по зарплатам министерства и ведомства не могут. И если не поднять оклады, компетентных чиновников просто не останется.

- Если сейчас мы на это не пойдем, зарплаты госслужащих можно будет индексировать только на уровень инфляции. Для реального увеличения оплаты труда до конкурентного уровня потребуется дополнительно до 100 млрд рублей ежегодно, - рассказала Татьяна Нестеренко.

Но и на сокращение придется потратиться. Нельзя просто выставить людей на улицу, им полагаются неотгулянные отпускные и выходное пособие. За три года, по подсчетам Минфина, на выплаты увольняемым уйдет порядка 5 млрд рублей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Так сколько их в стране?

Точного числа чиновников никто не назовет. Это понятие у нас в стране сильно размыто. Если считать только тех, кто состоит на госслужбе, получится порядка 855 тысяч человек. Вроде не так уж и много. Но запросто можно работать в каком-нибудь министерстве или департаменте по договору. Формально госслужащими таких сотрудников не назовешь, но они явно чиновники. В таком широком смысле государевых мужей в стране 2,4 млн человек. Почти каждый 30-й из работающих.

А КАК У НИХ

Российские власти не единственные, кого беспокоят раздутые штаты госорганов. В США, например, чиновников примерно столько же, сколько у нас. Только вот населения 330 млн человек против наших 146 млн.

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Строго говоря, чиновников в России не так уж много - 855 тысяч. Но это только если считать государственных гражданских служащих с классными чинами и различными льготами. Но в слуги государевы принято записывать вообще всех сотрудников министерств и ведомств. И вот тут цифра будет более логичной - 2,4 миллиона человек. Это 3,3% от числа всех работающих россиян. (подробности)