2019-10-08T16:51:14+03:00
Анекдоты

Не реви, а то будешь всю жизнь в магазине работать!

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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Есть в интернете сообщества, где люди делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. Рассказывают забавные, а порой и странные вещи.

* * *

«Мне 30 лет, недавно разбирала старые вещи на даче и влезла в куртку, которую носила в девятом классе. Нет, я не в прекрасной форме, я просто всю жизнь одинаково жирная».

* * *

«Работаю кассиром в магазине. Когда приходят капризные дети, устраивая истерики и канюча сладкое, рассказываю им: «Когда я была маленькой, пришла с мамой в магазин и очень плохо себя вела. Так она меня в магазине этом оставила, и теперь я здесь работаю». Успокаиваются мгновенно».

* * *

«Детский день рождения. Детям лет по 5 - 6. Аниматор пытается усадить детей в ряд, чтобы начать программу (показать всякие опыты, фокусы). Девочка Даша все не может никак угомониться, тогда аниматор говорит: «Сейчас я махну волшебной палочкой и превращу Дашу в крокодила». Тут один мальчик встает и говорит: «Не надо ее превращать». Я думаю: «Блин, какой хороший мальчик». А мальчик добавляет: «Она и так крокодил».

* * *

«В детстве я думал, что близнецы рождаются из-за того, что Богу было лень придумывать разные лица».

* * *

«Когда брат работал в детской больнице, он не раз наблюдал такую картину: если ребенок не жилец, то, бывало, слышно шаги рядом с ним. Местные врачи говорят, что это Матрона (причисленная к лику святых) приходит за душами детей, чтобы не потерялись. Ну а бег и детские голоса ночью в отделении - норма. Все привыкли. Однако стараются по одному не оставаться в кабинетах. Брат после этого стал верить в потусторонний мир, хотя был скептиком железобетонным».

* * *

«В детстве училась в художке. Как-то родители попросили нарисовать картину, чтобы повесить в гостиной. Нарисовала я незнакомую улицу в Москве с открытки, красиво вышло. И вот прошло 14 лет, и теперь я живу на этой улице. С видом из окна, как на картине».

С сайта https://vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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