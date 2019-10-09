Фокусы, приключения, любовь и рассказы о советских игрушках

В эту подборку мы включили издания не только интересные, но и познавательные. Не за горами каникулы - будет чем заняться!

Мария Парр «Вратарь и море»

«Самокат», 2019.

Норвежскую писательницу Парр называют новой Астрид Линдгрен. Действительно, она, так же как Астрид, умеет писать увлекательно о самых обыденных вещах, которые происходят, кажется, буквально со всеми.

Первая книга Марии «Вафельное сердце» сразу стала бестселлером - сейчас ее читают на 30 языках мира. Напомним, там речь шла о приключениях 9-летнего мальчика Трилле и его заводной соседки Лены.

И вот перед нами продолжение. Как всегда у Парр, яркое, эмоциональное, живое. О чем новая книга? Да обо всем! О любви, о верности, о мужестве, о глупостях, которые совершают все - и влюбленные подростки, и старики.

...Теперь Трилле и Лена на два года старше. Думаете, «вечный двигатель» Лена остепенилась, перестала фантазировать и чудить? Ничуть! По соседству поселилась девочка Бригитта из другой страны, в школьной футбольной команде новый тренер, и Лена теперь все больше сидит на скамейке запасных, лис повадился душить кур, а бутылочная почта работает все хуже. У Трилле тоже масса новых дел, так что иногда он не замечает самых очевидных вещей. Одним словом, в бухте Щепки-Матильды по-прежнему интересно и непредсказуемо.

Ирина Лукьянова «История наших игрушек»

«РОСМЭН», 2019.

Удивительная книжка, которая не только принесет массу приятных эмоций, но и объединит разные поколения. Дети захотят узнать, чем их родители развлекались в отсутствие цифрового телевидения и интернета, а старшее поколение будет не прочь полюбоваться на свои любимые игрушки еще раз.

В книжке собраны самые яркие и самые узнаваемые игрушки. Те, что были в каждом доме, те, о которых мечтал любой ребенок. Целлулоидные пупсы, немецкие куклы с пушистыми ресницами, плюшевые звери, конструкторы с гаечными ключами - у каждой игрушки своя история.

Время вспомнить выдающиеся экземпляры. Самая большая кукла в СССР - это Золушка. Ее рост - 76 см! Компанию ей составляли Иван - 72 и 77 см - и ходячая кукла Нина (67 см). Они умели закрывать глаза и говорили. Сейчас трудно представить себе ребенка с бумажной куклой. А советские девочки с удовольствием придумывали для них наряды и различные аксессуары, попутно развивая навыки рисования и дизайна.

Плюшевых зверей тоже все помнят: их набивали опилками. Игрушку можно было купить или сшить самому - в магазине продавались все необходимые заготовки. Ну что, самое время заглянуть на антресоли? Вдруг там еще грустят пупсы, медвежата или пылится пистолет с присосками?

Эрих Кестнер «Мальчик со спичечной коробки»

«КомпасГид», 2019.

Немецкий писатель Эрих Кестнер жил в прошлом веке (1899 - 1974). Во времена Третьего рейха его книги были уничтожены. Издавать их начали только после войны. Повесть про мальчика из спичечной коробки - любимое произведение немецких детей нескольких поколений. Сейчас «КомпасГид» переиздал повесть в переводе Константина Богатырева с нежными иллюстрациями Марии Кузнецовой.

Максик появился в семье цирковых гимнастов. Его мама и папа были весьма небольшого росточка, как дети. Однажды они решили подняться на Эйфелеву башню, откуда их унес внезапно поднявшийся ветер. Позже выяснилось, что родители Максика погибли. Сам мальчик был и вовсе крошечным - пять сантиметров. Кроваткой ему служил спичечный коробок. Человеку такого роста не слишком-то комфортно в жизни. Например, чтобы почитать книгу, требовалось пользоваться стремянкой и с усилием переворачивать страницы. Но он был очень умным мальчиком и всегда с честью выходил из трудных ситуаций.

Но как-то раз случилось страшное: Максика похитили. Кажется, отыскать крошечного человечка в большом городе будет невозможно...

Бенгт-Эрик Энгхольм «Вся правда о викингах»

«Самокат», 2019.

Многие из нас при слове «викинг» сразу вспоминают растиражированный образ - здоровенный бородатый дядька стоит на носу драккара и пристально смотрит вдаль: что бы еще такое завоевать?! Швед Бенгт-Эрик Энгхольм уверен, что все было несколько по-другому, и открывает читателям множество любопытных фактов, связанных с викингами. Внимательно изучив труды историков и археологов, он понял, что интересны не только походы грозных скандинавов, но и их мирная жизнь, религия, быт, воспитание детей. И, кстати, Бенгт-Эрик Энгхольм выяснил, что никаких железных рогов у викингов не было. Их в XIХ веке придумал немец, создававший костюмы к драматическому спектаклю...

Нил Патрик Харрис «Волшебные неудачники»

«Вилли Винки», 2019.

Эту книжку написал профессиональный иллюзионист. Речь в ней идет о мальчишке, который, не выдержав жестокого обращения своего опекуна, решает бежать в поисках счастья куда глаза глядят. Юный Картер как никто другой знает, что в этом мире не существует чудес, есть одни лишь фокусы. С их помощью можно и веселить, и обманывать людей. Ему как раз попадается такая банда мошенников, грабящая зрителей во время представления. Видя способности мальчика, цирковые мошенники решают переманить его на свою сторону. У Картера появляются друзья, с которыми он вступает в неравную схватку с врагами...

В книге не только захватывающий сюжет: обладатель престижных премий Tony Award и Emmy Award фокусник Нил Патрик подробно (с рисунками!) раскрывает секреты некоторых простых, но эффектных номеров - иллюзионных, карточных и математических чудес. В финале автор предлагает попробовать свои силы в расшифровке загадочного послания...

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

«Читаем с детьми про Незнайку и Мюнхгаузена»

Оксана ФЕДОРОВА, телеведущая, мама двоих детей:

- Моей любимой книгой в детстве был «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. В этом произведении есть все: и волшебство, и приключения, и доброта. Книга иносказательно учит нас тому, что в каждом человеке скрыт огромный потенциал.

Оксана Федорова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

С моими детьми (7-летний Федор и 6-летняя Лиза. - Авт.) мы любим читать советскую классику - стихи Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Агнии Барто. Еще мои дети очень любят Пушкина - «Сказку о царе Салтане», «Сказку о рыбаке и рыбке». Мы смотрим диафильмы - там прекрасные картинки и пушкинский текст.

Ну и конечно, куда без приключений? Дети их обожают. Мы читаем произведения Николая Носова про похождения Незнайки и приключения барона Мюнхгаузена Распе.

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