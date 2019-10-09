В Москве обокрали самого известного христианского демократа СССР на 14 тысяч евро

Вечером 4 октября в отдел полиции "Печатники" обратился 69-летний Александр Огородников с заявлением о том, что накануне его обокрали на 14 000 евро. Пенсионер пояснил полицейским, что отдыхал на Волге в поселке Селище Тверской области, когда на его телефон позвонила неизвестная девушка, представившаяся Яной Уваровой, сотрудницей Центрального Банка России.

"Яна сообщила Александру, что работает в отделе защиты вкладов и они обнаружили денежные средства Александра на оффшорном счете в банке на Кипре. Эти средства якобы были ранее вложены Александром в акции одной компании и для того, чтобы получить обратно вложенные им ранее деньги, необходимо перечислить на специальный счет 14 000 евро. Удивительно, но подвоха Александр Иоильевич не почувствовал, проверять информацию не стал. Поверив звонившей девушке, потерпевший перечислил с нескольких своих счетов нужную сумму, после чего, ожидаемо, мошенница перестала выходить на связь", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту мошеннических действий и разыскивает мошенницу Яну, обманувшую пенсионера на 14 000 евро.

Огородников Александр Иоильевич - советский диссидент, российский политик, христианский демократ. Организовал Христианско-демократический союз России (ХДСР). Александр Огородников был арестован и осужден по статье тунеядство в 1978 году. Через год, в день предполагаемого освобождения был арестован повторно по статье антисоветская агитация и осужден на 6 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. 1979-85 — отбывал срок в политзоне «Пермь-36», объявлял голодовки за право иметь Библию и в защиту прав заключенных. В 1985 — осужден на 3 года по обвинению в оказании сопротивления лагерной администрации, а фактически — за голодовки. Огородников был освобожден только в 1987 году Указом Президиума Верховного Совета СССР о помиловании.