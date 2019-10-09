«Московский инновационный кластер» представили на глобальном конгрессе WCIT-2019 в Ереване

Презентация состоялась на Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT-2019) в Ереване, в котором принимает участие Правительство Москвы.

МИК – платформа взаимодействия для всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, ищет партнеров для проекта и нацелен на активное развитие своего проекта. В сентябре 2019 года была запущена ИТ-платформа кластера - уникальный B2B-маркетплейс, не имеющий аналогов на рынке.

«На одной площадке мы интегрировали целый ряд сервисов и инструментов для всех, кто занят развитием инноваций или планирует привлекать инновационные технологии для реализации своих проектов: стартапов, промышленных предприятий, научных организаций. Сегодня резиденты кластера уже могут воспользоваться функцией семантического поиска клиентов, партнеров и технологий, а также получить доступ к необходимым мерам поддержки федеральных органов и институтов развития», - отметил своём выступлении Алексей Фурсин.

В экспозиционной зоне WCIT-2019 размещён стенд Правительства Москвы, на котором вместе с «Московским инновационным кластером» представлены более 100 IT-разработок - комплексные цифровые решения для ключевых сфер жизнедеятельности города, инновационные продукты и сервисы московских ИТ-компаний. Участники конгресса могут познакомиться с решениями в области технологий умного города, человеческого и социального капитала, цифрового правительства, городской среды, а также безопасности.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru