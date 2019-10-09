2019-10-09T14:02:45+03:00
Политика

Владимир Бурматов: Пока американцы так хамят, нечего туда ездить!

Депутат Госдумы прокомментировал «КП» предложение прекратить поездки думцев в США — пока там не извинятся за допрос российского парламентария Инги Юмашевой
Игорь ЯКУНИН
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Депутат Госдумы Владимир Бурматов.Депутат Госдумы Владимир Бурматов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рабочая поездка депутата Госдумы Инги Юмашевой в США вот уже неделю является главной новостью. Внимание к незначительному событию прибавило то, что произошло в аэропорту «Джон Кеннеди». Представителя России в течение часа допрашивали сотрудники ФБР.

Событие едва ли не стало поводом международного скандала. На днях депутаты предложили прекратить поездки думцев в США. До тех пор, пока принимающая сторона не принесет извинения за допрос российского парламентария . Депутат Госдумы Владимир Бурматов прокомментировал «КП» это предложение.

- Депутаты Госдумы не поедут в США, пока американцы не извинятся за инцидент с Ингой Юмашевой — предложила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова...

- Может, об этом лучше в профильном комитете спросить?

- Спросил, они еще не слышали заявления и не определились, и потому - ваше мнение?

- Я для себя как депутат считаю очевидным: такое отношение к нашей коллеге, которая находилась в США не в туристической поездке — она приехала на международную конференцию - недопустимо.

- Там было приглашение американской стороны?

- Конечно! Юмашева была в командировке. И тут демонстрация недружелюбия, просто хамства. Со стороны официальных органов власти США. Для меня как для депутата российского парламента это недопустимо. И я лично в Америку не собираюсь.

Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной думы 9 октября 2019 года. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной думы 9 октября 2019 года. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Уточню: это ваша личная позиция?

- Да, это моя личная позиция. То, что произошло с Ингой Юмашевой - факт недопустимый и вопиющий. Это демонстрация неуважения к нашей стране - в том числе, и в рамках межпарламентского диалога.

- А диалог этот не умер?

- Он существовал всегда. Даже когда были периоды напряжения — на уровне официальных властей — на уровне парламентов диалог продолжался. Ведь это люди, избранные гражданами другой страны. Потому такой шаг - это акт неуважения не только к депутатам, но и к гражданам нашей страны. Такой жест я назвал бы хамством.

- Вы приравниваете неуважение к представителю российского парламента - к неуважение к стране?

- Я не могу это вот так формулировать. Я не работаю в профильном комитете Госдумы. Но для себя формулирую так: демонстрация подобной позиции недопустима. Участвовать ни в каких мероприятиях на территории США лично я, повторюсь, точно не буду.

- Подобные действия в адрес конгрессмена или сенатора США на территории России вы можете себе представить?

- Такого никогда не было. У нас всегда было уважительное отношение. Даже когда было очень непросто на уровне государств. И никогда подобных жестов ни одна сторона себе не позволяла. Ни с депутатами в командировках, ни с кем то другим. Американцы должны это понимать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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